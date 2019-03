Omella anuncia la creació d'un equip extern a l'Església per ajudar a gestionar els abusos sexuals

L'arquebisbe de Barcelona i cardenal, Joan Josep Omella, ha anunciat aquest dijous la creació d'un equip laic, extern a l'Església i format per diferents professionals, per ajudar a gestionar els casos d'abusos sexuals. Entre aquestes persones hi hauria advocats, psiquiatres i mediadors, homes i dones.

"La seva feina serà verificar, acompanyar i ajudar a trobar la solució. Ajudaria no només el tribunal, sinó també les persones afectades, la víctima, la seva família i també l'abusador", ha explicat en declaracions a TV3, on ha apuntat que és una iniciativa que es planteja inicialment per a la província eclesiàstica de Barcelona, que inclou també els bisbats de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Ara bé, ha indicat que pel que ha parlat amb altres religiosos podria estendre's a tots els bisbats catalans.