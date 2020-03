Omella veu bé que es retirin els fons públics a les escoles concertades que segreguen per sexe

El nou president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està d'acord que es retirin els fons públics a les escoles concertades que segreguen per sexe. "Hi estic d'acord, però cal veure com s'aplica, si forcen massa o no", ha opinat en declaracions a la Ser Catalunya, on ha reivindicat la llibertat dels pares per educar els fills als centres que creguin més adequats per a ells.

El cardenal ha insistit que la separació dels alumnes per sexe "no és una cosa habitual o exagerada". Ara que s'ha posat damunt la taula la proposta per introduir canvis en els requisits de la concertada, Omella ha advertit que, entenent que els centres concertats han de tenir les portes obertes a tothom, molts –en mans d'ordes religiosos– tenen "un ideari que s'ha de respectar".

Davant del que proposa el decret de la Generalitat i que l'Estat també ha inclòs en la futura llei d'educació, que planteja entre altres coses que els concerts siguin prioritaris per als centres on nens i nenes estudien junts, el cardenal ha demanat treballar en un "gran pacte d'estat d'educació" perquè les lleis no vagin canviant en funció de qui governa. "No és pot anar de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta, això és un desordre", ha opinat.