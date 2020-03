Onada de robatoris de mànecs de portal a Sant Antoni i al Poble-sec

Després del robatori de les lletres de la Granja Vendrell, que finalment s'han recuperat, a Barcelona s'ha produït un altre fenomen: el robatori de mànecs dels portals d'entrada dels blocs. Així ho han detectat els comerciants del barri de Sant Antoni, que estan organitzats en un grup de WhatsApp des de l'estiu, quan van patir una onada de robatoris nocturns als establiments que ara, gràcies al reforç policial, està més controlada, segons els mateixos afectats. El grup, però, els serveix per posar-se en guàrdia davant d'altres delictes, i ara han detectat aquesta nova pràctica, els robatoris de manetes de portal dels edificis, que els Mossos d'Esquadra ja investiguen. Una passejada per carrers com Tamarit o l'avinguda Mistral permet veure moltes portes sense els poms.

Els lladres intenten vendre el llautó dels mànecs al mercat negre i, segons la plataforma SantAntoni Vigila, en una sola nit, la del diumenge 23 de febrer, en van desaparèixer una vintena entre els carrers de Sant Antoni i el Poble-sec, on els comerciants també tenen contactes. "Des de llavors hem anat tenint constància que n'han anat desapareixent més", ha explicat una de les portaveus de la plataforma. Un degoteig de casos. Els lladres fan palanca amb alguna eina, extreuen les manetes i marxen amb el botí, tot i que els Mossos sospiten que en la majoria dels casos ho descargolen.

A la serralleria que hi ha al carrer Parlament, molt a prop del principal focus dels robatoris, han confirmat a l'ARA que en dues setmanes han rebut l'encàrrec de substituir 17 mànecs i que saben que més blocs, que encara no han començat els tràmits, també estan sense poms. Els treballs de substitució de cada maneta tenen un cost de més de 300 euros per a les comunitats de veïns, comptant el material necessari i la mà d'obra de la instal·lació, i en la majoria dels casos les asseguradores es fan càrrec dels recanvis.

"Ho deuen vendre per quatre duros, però per a les comunitats és un cost important", han remarcat des de Sant Antoni Vigila. Fonts dels Mossos han explicat a l'ARA que han rebut 15 denúncies per robatoris de mànecs de porta: 12 a Sant Antoni i tres al Poble-sec. La policia reconeix que "no és habitual" aquest tipus de delicte i que està estudiant els casos com un furt perquè se sospita que els lladres roben les manetes traient-ne els cargols. Els Mossos estan revisant les imatges de les càmeres de videovigilància dels edificis afectats per comprovar si van gravar com els lladres actuaven i poder-los identificar.

Sense solució a un pàrquing

Al límit del barri de Sant Antoni, que ha sigut l'epicentre dels robatoris de poms, i on comença el Raval se situa el pàrquing subterrani de la plaça Folch i Torres. Un lloc que s'ha convertit en un nou espai per consumir droga, perquè els toxicòmans s'hi punxen, i també d'amagatall quan els lladres cometen robatoris. Fa poques setmanes els veïns van avisar que la venda de droga augmentava i els narcopisos persistien, i des d'aleshores els Mossos han fet diversos operatius contra aquest fenomen. Però la situació del pàrquing no s'ha solucionat.

En aquest cas ho denuncien els veïns de l'illa entre Reina Amàlia i Carretes, a tocar amb el carrer Lleialtat, que viuen en un edifici de l'Institut Municipal d'Habitatge. Alguns són pisos de protecció oficial i altres per a gent gran. El pàrquing també és de l'Ajuntament, a qui retreuen que no hagi resolt el conflicte perquè els toxicòmans i els lladres entren al pàrquing amb una estrebada a la porta. En Joan, un dels veïns, lamenta que setmanes després encara no s'hagi acordat una mesura definitiva, i que l'única proposta que han fet els tècnics del consistori, que han descartat reforçar la porta, sigui substituir el pany de l'accés per on entren, que va amb targeta, i que s'obri amb clau, però sense concretar quan es farà.

Fonts municipals asseguren que l'Ajuntament repararà el pany i "buscarà una solució més adequada". Així mateix, expliquen que es tornarà a posar vigilància, s'arreglarà la il·luminació i es farà una neteja en profunditat, a part de tramitar denúncies penals per als vehicles que ocupen el pàrquing sense ser-ne usuaris. Tot i això, mentre les mesures no arriben, els veïns es queixen que "estan atemorits", sobretot la gent gran, perquè l'última setmana s'han produït dos robatoris violents a l'accés del pàrquing.