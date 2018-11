Onze nens ferits lleus en l'accident d'un autobus escolar a Forallac

Onze nens han resultat ferits aquest divendres poc abans de les tres de la tarda quan l'autocar en què viatjaven ha sortit de la via al quilòmetre 2 de la GI-651, al terme de Forallac (Baix Empordà). El vehicle sinistrat transportava 40 persones, 36 nens i quatre adults. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès al lloc dels fets i, posteriorment, els ha traslladat a l'Hospital de Palamós.

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers han acompanyat la resta d'ocupants fins al local social de Peratallada, a pocs metres del punt on s'ha produït l'accident. Allà els ha de recollir un altre autobús, activat per la mateixa companyia, per portar-los a la capital catalana. El vehicle sinistrat transportava 40 persones d'una escola de Barcelona, 36 nens d'entre 11 i 12 anys i quatre adults. Els cossos d'emergències han rebut l'avís quan faltaven dotze minuts per a les tres de la tarda.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats del SEM, dels Mossos, dels Bombers i un helicòpter medicalitzat. La via continuava tallada a les 17 h, a l'espera que una grua retirés l'autocar.