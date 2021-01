Onze detinguts en el cop més gran al tràfic de drogues sintètiques a Espanya

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat la xarxa criminal amb més potencial d'elaboració i tràfic de drogues sintètiques en la història del narcotràfic a Espanya, en una operació que s'ha saldat amb onze detinguts i la segona confiscació més d'aquest tipus de substàncies a Europa en els darrers 20 anys.

Tal com ha explicat en roda de premsa la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, es tracta d'una organització internacional establerta a Barcelona –on tenia la seva seu central–, Màlaga i Eivissa que s'encarregava d'elaborar i subministrar la majoria de drogues sintètiques que es consumeixen a Espanya.

L'operació Latrans-Girasol-Muhlberg ha permès arrestar onze sospitosos de diferents nacionalitats –vuit dels quals ja han ingressat a la presó–. S'han intervingut 827.000 pastilles de MDMA (200 quilos), 76 quilos de sulfat d'amfetamina, 39,5 quilograms de cristall, 217 litres d'amfetamina líquida per produir 738 quilos de sulfat, 310 quilograms d'haixix, 89 quilograms de marihuana, 2.000 dosis de LSD i 1,65 quilos de cocaïna rosa, segons ha recollit l'ACN. Durant l'operació també s'han decomissat 126 litres d'àcid sulfúric, 6 litres d'àcid clorhídric, tres litres d'acetona, 20 quilos de substància de tall i 25 litres de diversos líquids precursors per a la fabricació de diverses drogues de síntesi.

Per finançar la droga sintètica, que procedia d'Holanda, tant en format pastilles MDMA com en amfetamina líquida per fabricar-ne als laboratoris clandestins de Barcelona, enviaven grans quantitats d'haixix i marihuana, procedents de Màlaga i de Barcelona, per vendre'ls a Holanda i al Regne Unit.

L'haixix i la marihuana els transportaven en transformadors elèctrics trifàsics manipulats amb cotxes clàssics. Aquests transformadors disposaven d'un doble fons amb capacitat per traslladar centenars de quilos de droga en cada viatge i estaven dotats d'un sofisticat sistema d'obertura elèctrico-hidràulic per amagar-los.

Un cop lliurats a Holanda els fardells d'haixix o les bosses envasades al buit amb marihuana, aprofitaven el viatge de tornada d'aquests mateixos transformadors per transportar la droga sintètica a Espanya.

Quan la droga arribava a Espanya la processaven. Tenien cuiners, persones expertes a fer els diferents component químics per obtenir la droga final –sulfat d'amfetamina speed, metamfetamina o MDMA–, un procés que es feia en dos laboratoris de Barcelona.

Les seves xarxes principals per al tràfic de les diferents substàncies es localitzaven a Eivissa, Màlaga i Barcelona, on l'organització comptava amb habitatges logístics des dels quals distribuïen la droga a altres punts de l'Estat fent servir cotxes de lloguer i vehicles amb doble fons, amb els quals podien moure la substància estupefaent sintètica sense ser detectats.

L'organització feia servir terminals mòbils de missatgeria xifrada per comunicar-se, amb dispositius xifrats de telèfon i proveïts d'un botó de pànic davant l'adversitat que els suposaria que els seus terminals mòbils fossin intervinguts.

Desarticulats dos laboratoris de Barcelona

Durant la investigació, que ha durat prop d'un any, hi ha hagut tres fases operatives d'explotació. En la primera, aquest octubre, es van desarticular dos laboratoris d'elaboració de droga sintètica a Barcelona i es van detenir tres persones.

Un dels laboratoris proporcionava a l'organització una gran capacitat per fer les substàncies estupefaents i el segon també servia per a l'emmagatzematge de la droga. En aquesta fase de l'operació es van intervenir 174.000 pastilles de MDMA i 40 quilos de sulfat d'amfetamina ( speed), entre altres substàncies per elaborar, envasar i pesar la droga, així com diners en metàl·lic i terminals mòbils juntament amb el dispositiu de xifrat i una motocicleta.

Desmantellat el sistema per distribuir la droga a Holanda

La segona fase de l'operació va ser a mitjans de novembre del 2020 i va acabar amb la desarticulació del sistema de distribució de droga a Holanda. Es va detenir una persona i es va desmantellar el sistema de transport de marihuana i haixix a Holanda.

Els investigadors van descobrir que els líders de l'organització es volien traslladar a Màlaga, on disposaven d'infraestructura per evitar ser detectats. A Màlaga van descobrir un possible enviament de substàncies estupefaents a Holanda, transportat en un camió.

Van monitoritzar el camió fins a la frontera d'Irun amb França, on el van inspeccionar i van descobrir que transportava dos cotxes clàssics a més de dos transformadors elèctrics trifàsics. Aquests transformadors disposaven d'un doble fons amb un sistema d'obertura elèctrico-hidràulic que amagava al seu interior 310 quilos de fardells d'haixix i 89 quilos de marihuana envasada al buit.

Deu escorcolls al novembre

Al novembre es van fer deu escorcolls, cinc de simultanis, a les províncies de Màlaga, Barcelona i Eivissa. Es van detenir nou persones, entre les quals hi havia el màxim responsable, un ciutadà holandès.

En aquesta última fase també es va desmantellar el magatzem principal de l'organització, localitzat a Barcelona, on es van intervenir 651.000 pastilles de MDMA (èxtasi), 35,242 quilos de sulfat d'amfetamina ( speed), 2.000 dosis de LSD, 39,5 quilos de metamfetamina, 180 litres d'amfetamina líquida de gran puresa, 1,3 quilos de substància de tall i 1,650 quilos de 2C-B.

En els escorcolls en habitatges es van intervenir dues armes de foc, dues granades de morter, un matxet, ordinadors, telèfons encriptats amb els seus dispositius de xifrat de missatgeria, cinc vehicles, dos motos d'aigua i un vaixell. A més, els investigadors han bloquejat 23 comptes bancaris vinculats als membres de l'organització detinguts.

11 detinguts

En total han estat detingudes 11 persones de nacionalitats holandesa, espanyola, romanesa, colombiana i italiana, per la presumpta comissió dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes; vuit d'elles han ingressat a la presó.

De tot el material comissat els cossos policials espanyols destaquen els 217 litres d'amfetamina líquida intervinguda, una quantitat que si s'hagués processat als laboratoris que l'organització tenia a Barcelona hauria produït uns 738 quilograms de sulfat d'amfetamina ( speed).