Onze menors detinguts per abusos a una altra menor a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada onze menors a Tarragona com a presumptes autors de delictes d' agressió i abús sexual a una altra menor. La detenció de deu dels joves, els acusats d'abús sexual, va quedar sense efecte després que la policia escoltés les declaracions, mentre que l'onzè detingut, a qui s'atribueix un presumpte delicte d'agressió sexual, sí que va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors, segons han explicat a l'ARA fonts policials. Fonts de la investigació descarten que es tracti d'un atac en grup a la menor.

Els fets que s'investiguen van tenir lloc el 19 de març i les detencions no es van produir fins al dia 28 del mateix mes. Tant els detinguts com la víctima serien menors estrangers no acompanyats, tot i que la policia no confirma aquest extrem. Segons ha avançat el digital 'Porta enrere', els fets haurien tingut lloc al parc de l'Amfiteatre.