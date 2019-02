Operació policial contra tres punts de venda de droga al Gòtic

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana estan fent, aquest matí de divendres, una operació conjunta contra tres pisos del barri Gòtic de Barcelona que funcionaven com a punts de venda de droga. Es tracta d'espais en els quals, segons fonts policials, en principi no s'hi consumia droga i, per tant, no serien narcopisos. Segons ha informat la policia, els agents han entrat simultàniament als tres immobles.

Els escorcolls s'estan fent als carrers de la Boqueria, dels Cecs de la Boqueria i d'En Roca, i han començat cap a dos quarts de vuit del matí.

La policia catalana va posar en marxa al novembre el dispositiu Ubiq per lluitar contra el fenomen dels narcopisos que està afectant des de fa mesos Ciutat Vella i de manera molt significativa el barri del Raval. El dispositiu ha fet incrementar la presència policial uniformada als carrers del districte de Ciutat Vella, i en especial a les zones que s'havien detectat més sensibles i conflictives.