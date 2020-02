Operació amb cinc detinguts en un dels narcopisos més consolidats del Raval

Cinc persones han sigut detingudes aquest dilluns a la tarda en una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra en un dels narcopisos més consolidats del Raval, al número 14 del carrer Príncep de Viana, que ha sigut tapiat. És el principal punt on han intervingut els agents i és també un dels narcopisos més antics del barri, on l'any 2017 ja s'hi va registrar un apunyalament mortal.

Quatre dels detinguts són sospitosos d'un delicte contra la salut pública i dos d'ells, a més, d'haver agredit sexualment un consumidor en un dels punts de venda investigats. La investigació portava un mes en marxa, segons han informat fonts policials. S'han intervingut diverses dosis de crac i objectes susceptibles de provenir de robatoris, han informat fonts policials.

Al mateix carrer Príncep de Viana s'ha actuat també en un pis al número 9, que també ha sigut tapiat, i en un club cannàbic, que ha sigut precintat i on s'ha trobat una plantació de marihuana. En aquest establiment dues persones han quedat en situació d'investigades com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.

Fa tan sols una setmana, la Guàrdia Urbana va haver d'intervenir al mateix carrer mentre presumptes traficants llançaven ampolles plenes d'aigua i una barra metàl·lica a uns veïns que s'hi manifestaven per demanar accions contra els narcopisos. Uns dies abans la planta baixa de la finca s'havia incendiat posant en perill els veïns, va denunciar José Luis Regojo, un veí que va ensenyar un vídeo per demostrar-ho. "Els bancs i les immobiliàries propietaris dels pisos denuncien quan hi ha ocupacions de famílies, però no quan són els narcotraficants els que els ocupen", lamentava. També la setmana passada, es queixava aquest dilluns un altre veí, algú va treure la pancarta contra els narcopisos.

651x366 El terrat d'un dels narcopisos, al fons a l'esquerra de l'imatge, amb barraques i tendes d'acampar. / Sara Cabarrocas El terrat d'un dels narcopisos, al fons a l'esquerra de l'imatge, amb barraques i tendes d'acampar. / Sara Cabarrocas

El dispositiu policial dona continuïtat a les últimes operacions conjuntes entre els Mossos i la Guàrdia Urbana per frenar aquesta reactivació dels narcopisos, que estan recuperant terreny després de l'important macrooperatiu del juny de l'any passat.

Des d'un terrat del carrer Requesens, que fa cantonada amb Príncep de Viana, es podien observar aquest dilluns a la tarda els escorcolls dels agents de la policia al terrat del número 14 del carrer contigu, on hi havia una barraca de fusta i lona, una tenda de campanya, matalassos i restes de roba i brossa amuntegats. A la porta d'un dels pisos de Requesens, una veïna que té por de ser desnonada té un cartell que alerta de la "inviolabilitat" del domicili. "Quan hi ha operacions policials, té por que la desnonin", explica el Sergi, veí del mateix bloc. Les ocupacions de famílies vulnerables i les de narcotraficants conviuen al barri i diverses entitats veïnals s'organitzen des de fa anys per ajudar les primeres i combatre les segones.