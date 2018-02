Operació policial a les andanes del metro per fer fora els manters

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els vigilants del metro i Renfe han fet aquest matí un operatiu a les andanes del metro de plaça Catalunya per evitar que els venedors del ‘top manta' es tornessin a instal·lar, un dia més, en aquesta zona. Després que les últimes setmanes, sobretot des de finals d'any, els manters haguessin convertit la parada Catalunya de la línia 3 del metro de Barcelona en un de les seus espais habituals, aquest dijous s'ha fet una operació conjunta entre els dos cossos policials i el personal de vigilància dels serveis de transport. Fonts de la Guàrdia Urbana han precisat que el dispositiu s'ha fet tant a les andanes de plaça Catalunya del metro com a l'estació de Rodalies, on els manters també s'hi havien instal·lat les darreres setmanes, tot i que en aquest cas no hi havia constància que haguessin baixat a vendre a les andanes del tren.

En el marc d'aquest operatiu, s'ha detingut un dels venedors per un delicte contra la propietat industrial. Les mateixes fonts han apuntat que el dispositiu ha sigut "tranquil" malgrat que s'ha produït al matí, en un moment que hi havia força afluència de passatgers de metro i tren. De fet, els Mossos i la Guàrdia Urbana, com va explicar l'ARA, havien argumentat que no intervenien a les andanes del metro ni a l'estació de tren per la perillositat que es pogués produir un incident mentre es desenvolupava una operació per fer fora el ‘top manta' dels dos espais.

El dispositiu d'aquest matí s'ha concentrat a primera hora de la jornada perquè, segons la policia, és quan els responsables de la venda ambulant il·legal acostumen a començar a instal·lar a la zona subterrània de plaça Catalunya. La presència dels agents i els vigilants ha provocat un efecte dissuasiu i ha impedit que els manters poguessin vendre als dos espais.

Tot i que el desplegament policial ha sigut més nombrós al matí, des de la Guàrdia Urbana han destacat que el dispositiu dels agents i els vigilants s'ha mantingut al llarg del dia. També han avançat que aquest operatiu especial pot continuar "el temps que es consideri necessari".