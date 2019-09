Detenen 5 persones de l'empresa que va vendre carn entatxonada contaminada de listèria

La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones vinculades amb l'empresa Magrudis, entre els quals el gerent i els seus dos fills, després d'hores de registres ordenats pel jutjat d'instrucció número 10 de Sevilla, que investiga el brot de listèria detectat a l'agost. Els detinguts segueixen l'espera que el cos policial determini si els detinguts passen a disposició judicial o queden en llibertat.

L'operació arriba després que la jutge admetés a tràmit la querella presentada per Facua-Consumidors en Acció contra Magrudis, i que el conseller andalús de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, anunciés que la Junta d'Andalusia s'havia personat en el jutjat com a acusació particular contra l'empresa. En la interlocutòria, la magistrada assenyala que els fets denunciats poden ser constitutius de delictes contra la salut pública i lesions.

De fet, Immediatament després de conèixer aquests fets, el govern andalús, per boca del conseller de la Presidència i portaveu de la Junta, Elías Bendodo, ha anunciat la presentació d'una querella contra Magrudis i ha ofert "tota la col·laboració" de l'executiu a la Justícia i als cossos de seguretat. "No ens tremolarà el pols i arribarem fins al final amb totes les conseqüències perquè no volem que això torni a passar", ha afirmat Bendodo.

D'altra banda, l'oposició ha demanat la dimissió del conseller andalús de Salut i Famílies, Jesús Aguirre. El portaveu del grup parlamentari socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamat la "dimissió immediata" del titular de Salut i ha assegurat que no entén "perquè encara segueix en el càrrec".