Operació de rescat per recuperar el cos del segon ocupant de l'avioneta de Reus accidentada

Els equips de rescat han desplegat aquest matí un operatiu per recuperar el cos del segon tripulant de l'avioneta de Reus que va caure al mar la setmana passada. L'operació té lloc davant de la costa del delta de l'Ebre, segons han informat aquest divendres el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, i representants dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que han confirmat que el cos és dins de l'aeronau, que es va localitzar a 110 metres de profunditat, i que, per tant, el rescat no serà fàcil.

L'operatiu preveu la possibilitat d'arribar a l'avioneta amb submarinistes o bé amb robots subaquàtics. S'analitzarà si és viable elevar l'aeronau amb globus de flotació per poder treballar a menys profunditat i, fins i tot, si es pot reflotar fins a la superfície. La immersió, però, té riscos i és de màxima complexitat. Només el període d'aclimatació dels dotze submarinistes del GEAS que participen en l'operatiu durarà una setmana.

El tinent coronel Jordi Verger, cap interí de la comandància de Tarragona, ha explicat que, segons les imatges enregistrades per l'armada espanyola, l'avioneta està "més o menys sencera, tot i que amb danys evidents". La gravació, però, fa "impossible" a hores d'ara poder definir les causes del sinistre.

La base del dispositiu s'ha establert a Sant Carles de la Ràpita, segons recull l'ACN, i, a banda de les unitats subaquàtiques i el servei marítim de la Guàrdia Civil, compta amb la participació de la patrullera Riu Francolí. Salvament Marítim ha posat a disposició del cos una cambra hiperbàrica per si algun submarinista patís un incident.

Una embarcació de pesca de Castelló ja va trobar aquest dimecres el cadàver d'un dels ocupants de l'avioneta: Marc Francesch, de 42 anys, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona i president de Junts per Catalunya (JxCat) a Torredembarra, que era qui pilotava l'aparell. Des de llavors es treballava amb la hipòtesi que l'altre ocupant de l'avioneta, un agent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cambrils, de 35 anys, també estaria entre les restes de l'aeronau, com s'ha confirmat.

Troben el cadàver d'un dels ocupants de l'avioneta de Reus que va caure al mar

L'aparell, una avioneta de l'Aeroclub de Reus, va caure al mar dimarts de la setmana passada quan feia el trajecte entre Eivissa i la capital del Baix Camp i va ser localitzat dilluns a 113 metres de profunditat.