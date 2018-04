L'oposició força Colau a convocar un ple extraordinari sobre Ciutat Vella

L'oposició ha forçat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a convocar un ple extraordinari sobre la degradació que consideren que pateix el districte de Ciutat Vella en un termini de 15 dies. El PSC ha liderat la proposta, que ha sigut subscrita pel PDECat, Cs, ERC i el PP –tots, tret de la CUP–. Els cinc grups han demanat al govern municipal que es debatin en una sessió plenària les mesures urgents i integrals que requereix Ciutat Vella, i especialment el barri del Raval.

"Estem davant d'una autèntica crisi de ciutat, perquè Ciutat Vella és el cor de Barcelona i si no batega pateix el conjunt de la ciutat", ha denunciat el president del grup municipal socialista, Jaume Collboni. El regidor ha afegit: "La situació està fora de control, per primera vegada no s'adopten mesures clares per resoldre el problema". Segons Collboni, fins fa poc soci de govern d'Ada Colau, els últims mesos al Raval han estat marcats per la proliferació de narcopisos, explotació sexual, ocupacions i inseguretat, i tot plegat "posa en perill el llegat que van deixar a la ciutat els ajuntaments democràtics". El regidor lamenta que aquests fenòmens "s'estan estenent a altres barris de Ciutat Vella", tot i els 570 milions d'euros invertits per rehabilitar el districte entre el 1988 i el 2005.

Collboni ha denunciat que "els veïns se senten sols, les entitats estan desbordades, la Guàrdia Urbana es troba en una desmotivació sense precedents i no sent que té prou suport de la seva alcaldessa". A més a més, el líder del grup municipal socialista insta Colau a abandonar la "passivitat i a rectificar" i, en concret, a posar sobre la taula un pla d'acció amb inversió urbanística i mesures "extraordinàries" i contundents en matèria d'acció policial i seguretat pública. La resta de grups municipals també han carregat contra l'alcaldessa Colau. El portaveu del grup demòcrata, Jaume Ciurana, ha assenyalat que el districte està patint un "procés de degradació social i dels serveis municipals", que atribueix al "doble fracàs" de Colau en polítiques socials i de seguretat. Ciurana ha criticat que el govern municipal ha "abandonat" el districte.

La presidenta del grup de Ciutadans, Carina Mejías, també s'ha afegit a aquesta acusació de "deixadesa municipal" i ha criticat que l'alcaldessa de Barcelona es dediqui a "canviar el nom de carrers i anar a manifestacions independentistes al costat dels responsables del 3%". Mejías ha recordat que a iniciativa de Cs el ple va aprovar per unanimitat un pla de xoc per al Raval amb mesures de seguretat, socials i sanitàries que ha reclamat que s'implementi. Per la seva banda, el president del grup del PP, Alberto Fernández ha apuntat que "el deteriorament de la convivència i la falta de resposta i serveis municipals ja no és exclusiva del Raval i s'estén per Barcelona", que segons la seva opinió ara està com en "els pitjors anys 80".