Ordre internacional de detenció per a un acusat de violar una menor a Figueres que no s'ha presentat al judici

L'Audiència de Girona ha dictat una ordre internacional de detenció contra un acusat que s'enfronta a 21 anys i mig de presó per violar i abusar sexualment de la filla menor d'edat de la seva parella a Figueres. El sospitós, que no s'ha presentat al judici, no estava en presó preventiva i, a més, no consta que el jutjat li hagués retirat el passaport durant la investigació.

El tribunal ha acordat dictar una ordre internacional de detenció perquè argumenta que l'acusat és d'origen estranger i això fa pensar que no n'hi hauria prou amb una ordre europea. A més, atenent a la petició de l'acusació particular, han resolt que si l'acaben arrestant se celebri una vista per decidir si ha d'ingressar a la presó fins que hi hagi sentència.

Un cas del 2014

El cas es remunta a l'any 2014. Segons recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els primers tocaments van començar el març d'aquell any. De nit, mentre la mare de la menor era fora de casa, l'acusat "va ficar la mà per dins dels pantalons de la víctima i li va acariciar els genitals". Ho va fer, exposa la Fiscalia, mentre feia veure que dormia i aprofitant que tots dos eren al sofà del menjador.

"Passades dues setmanes, va tornar a repetir la mateixa acció", relata l'acusació pública. La menor, que en aquell moment tenia 14 anys, va intentar evitar que els abusos es tornessin a repetir anant a dormir a la seva habitació. Però ell no l'hi va permetre. Sempre segons l'escrit d'acusació, va entrar "cridant" on era la menor i li va dir "ets una 'ninyata', una filla de puta i pels meus collons que vindràs a dormir al sofà".

"A patir d'aquí les carícies es produïen gairebé diàriament", acusa la Fiscalia. En una ocasió, a més, li va introduir el dit fins que la víctima li va clavar una puntada de peu i el va apartar.

El maig del 2014, l'acusat va aprofitar que la mare de la menor estava de vacances per portar marihuana a casa. "Va induir la menor a consumir porros, per la qual cosa es va marejar i se'n va anar a dormir", exposa la Fiscalia.

Mentre dormia, l'acusat li va treure els pantalons i la roba interior i se li va posar a sobre. "Ella es va despertar i se'l va intentar treure de sobre, però ell, per vèncer la seva resistència, la va subjectar pels canells i li va introduir el penis", detalla l'acusació. La víctima es va regirar fins que va aconseguir alliberar les mans i treure-se'l del damunt.

La Fiscalia demana per a l'acusat una pena de 21 anys i 6 mesos de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals i un delicte d'agressió sexual amb penetració. L'acusació particular sol·licita una condemna de 18 anys. En matèria de responsabilitat civil, les acusacions volen que l'acusat indemnitzi la víctima amb 10.000 euros. La defensa demana l'absolució.