Ortiz, Asens i Pisarello hauran d’assumir els districtes del PSC

Als regidors de Barcelona en Comú se’ls girarà molta feina a partir d’aquesta setmana. L’alcaldessa oficialitzarà avui el divorci de comuns i socialistes amb la signatura d’un decret i presentarà el nou repartiment de tasques. Sobre la taula hi ha grans àrees que havien capitanejat els regidors socialistes, com Cultura -els comuns recuperaran la figura del comissionat que assumia l’àrea abans del pacte-, Promoció Econòmica -un autèntic os per a l’equip de Colau- i Comerç. Aquests dies, però, es redistribueix, també, la gestió dels districtes. Per a BComú, que governa amb només 11 regidors -la xifra més baixa fins ara-, que el PSC assumís tres districtes va ser una bona dosi d’oxigen, però ara caldrà tornar a sobrecarregar els regidors, alguns dels quals havien rebut crítiques dels veïns per la poca presència als barris.

El nou cartipàs encara no estava tancat ahir a la tarda, però tot apuntava que els tres tinents d’alcalde que van quedar alliberats dels districtes recuperarien responsabilitats, encara que no tots en els mateixos districtes que abans. Segons ha pogut saber l’ARA, l’opció que més punts tenia ahir al vespre era que el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, seria nomenat regidor de l’Eixample, el districte més gran de la ciutat, que fins ara gestionava Montserrat Ballarín. Abans de l’entrada dels socialistes al govern, Pisarello era regidor de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest districte passarà en mans de Jaume Asens, que havia sigut regidor de Sants-Montjuïc. Actualment, Asens és el quart tinent d’alcalde i gestiona l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència.

La tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, tornarà a Sant Andreu, on els veïns l’esperen per la relació fluïda que encara mantenen. Fins ara, Sant Andreu estava en mans de la regidora socialista Carmen Andrés. Aquest nou cartipàs permetria que la regidora Laura Pérez mantingués Sants-Montjuïc, el districte que va agafar quan el PSC va entrar a govern, i que Agustí Colom tampoc deixés les Corts. Amb aquest repartiment, tots els tinents d’alcalde tornaran a tenir responsabilitats de territori, ja que Janet Sanz -que gestiona Ecologia, Urbanisme i Mobilitat- no ha deixat mai Nou Barris.

El districte que canvia de mans que més projectes té sobre la taula és el de l’Eixample. El més important de tots, la transformació de la presó Model. Veïns del districte consultats per aquest diari ja van explicar dimarts que temien que el canvi de regidor impliqui retards. “Ens agafa en el pitjor moment”, va confessar la presidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Sylviane Dahan. Ara començava a arrencar el procés participatiu per redefinir els nous usos de la Model.

“Us trobaré a faltar”

El president de l’associació Amics del Passeig de Gràcia, Luis Sans, va dir ahir als regidors del PSC a l’equip de govern municipal, després de la ruptura amb Barcelona en Comú: “Us trobaré a faltar”. Durant la presentació de l’edició d’aquest any de The Shopping Night Barcelona, Sans va recordar que quan l’equip d’Ada Colau va entrar a governar l’any 2015 es va produir una falta d’entesa amb els agents econòmics de la ciutat, i es va preguntar si ara que el PSC haurà d’abandonar el govern municipal els regidors de Barcelona en Comú “han après la lliçó o tornaran a la casella de sortida”, segons recollia ahir l’agència Efe. “Ara tornem a la incògnita”, va dir Sans, que va reconèixer que trobarà a faltar els regidors socialistes.

El president de Fira de Barcelona i de l’empresa Freixenet, Josep Lluís Bonet, també va lamentar la marxa del PSC: “No m’ha agradat la trencadissa del pacte de govern de Barcelona, perquè no és el camí cap a l’estabilitat”. El càrrec de Bonet està a l’aire, perquè el seu mandat ha acabat i cal buscar un nou president per a la Fira. El nom s’ha de consensuar entre l’Ajuntament, la Generalitat i la Cambra de Comerç.