Oscar Camps: "No ens oblidem dels 300 morts que no hem pogut portar a bord"

Poques hores després de l'arribada de l''Open Arms' al port de Barcelona, amb 60 nàufrags a bord, Oscar Camps, director de l'ONG Proactiva, ha denunciat les traves que governs europeus i la UE posen a la feina de rescat a les ONG al Mediterrani central. "És molt difícil després de tres setmanes baixar d'un vaixell humanitari que necessitava recursos i al qual se li ha negat l'entrada a dos països de la UE. Hem pogut rescatar 60 persones, però hem vist com se n'han deixat morir més de 300, perquè no ens han deixat treballar uns governs que actuen com a porters de discoteca, decidint qui entra i qui no als ports, vulnerant les lleis", ha denunciat. El badaloní també ha destacat el suport de la UE als guardacostes de Líbia, "grups armats d'un estat fallit a qui s'encarrega que no els deixin sortir de les seves costes".

Camps ha confirmat que tornaran al Mediterrani Ccntral "tan aviat com sigui possible per continuar salvant vides": "L'escenari canvia constantment, amb ports o sense, amb Salvini o sense, i continuarem fent el que sabem fer: salvar vides. El govern italià vol obligar la gent a tornar a l'infern de Líbia, que és molt pitjor del que diu l'ONU".

El vaixell humanitari ha acabat desembarcant al port de Barcelona després que els governs d'Itàlia i de Malta els hagin prohibit l'entrada. "Per a un mariner costa molt entendre això al mig del mar: hem arribat a Barcelona contents però tristos. Amenaçats pels libis i la UE, que en l'última cimera ens va dir que no interferíssim, que ens n'anem a la nostra punyetera casa", ha dit Camps. "No és fàcil suportar la pressió de tota la UE i de milers de feixistes que t'insulten i t'amenacen a les xarxes socials amb un ministre al capdavant". El fundador de Proactiva ha volgut agrair la col·laboració de totes les administracions, i en particular de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el govern de Pedro Sánchez, que ha acceptat l'acollida dels refugiats, i també ha tingut unes paraules de record per a Raül Romeva, responsable d'Exteriors de la Generalitat i empresonat ara a Catalunya per l'1 d'octubre.

Les administracions que han participat en el dispositiu de desembarcament han exhibit una imatge de coordinació i col·laboració. Ada Colau s'ha mostrat emocionada per "poder dir benvinguts a casa a la gent d'Open Arms: fa tres anys que vam dir que volíem ser ciutat refugi, que assistíem amb impotència i ràbia a les polítiques de la mort de fronteres de la Unió Europea". Colau ha destacat la coordinació entre les diferents administracions i ha reclamat que el dispositiu d'acollida d'aquest dissabte sigui "permanent i per a totes les persones, vinguin d'on vinguin perquè seria una hipocresia fer-ho només en els casos mediàtics". L'alcaldessa ha recordat que en els últims dies han arribat a Barcelona 660 persones rescatades per salvament marítim entre Espanya i el Marroc i que "han estat invisibles a l'administració". Colau ha reclamat que els fons europeus destinats a asil i refugi siguin vehiculats per les ciutats i que "no serveixin per causar més dolor a les nostres fronteres amb polítiques inútils per parar l'imparable, que és que la gent fuig de la mort i de la misèria". L'alcaldessa ha demanat també una revisió de la llei d'estrangeria que permeti als sensepapers accedir a la legalitat.

Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Immigració i Ciutadania de la Generalitat, ha explicat que en el dispositiu d'acollida "s'ha buscat la millor solució per a cada les persones, que han estat traslladades a Esplugues, Manresa i Barcelona". També ha recordat que "no hi ha un problema d'arribades massives, sinó un increment de l'arribada de persones vulnerables".