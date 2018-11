Oumuamua, l'asteroide interestel·lar que podria ser d'origen alienígena

L'octubre de l'any passat, un telescopi instal·lat a Hawaii va registrar el pas pel Sistema Solar d'un gran asteroide. Però no era un asteroide qualsevol: el van batejar amb el nom d'Oumuamua, que en hawaià significa 'primer missatger'. Un grup d'astrònoms de Harvard va suggerir que aleshores el cos celeste podria ser d'origen artificial, enviat per una "civilització alienígena" avançada, una teoria que ara una nova investigació del centre d'astrofísica Harvard-Smithsonian reforça.

L'Oumuamua hauria viatjat per l'espai durant milions d'anys, i presenta unes característiques insòlites: una forma allargada i prima i una acceleració inusual. Shmuel Bialy i Abraham Loeb, els autors principals de l'estudi, han analitzat amb més profunditat l'acceleració de l'Oumuamua quan va travessar el Sistema Solar. Creuen que la forma en què es mou podria estar motivada per algun tipus de propulsió, i fins i tot afirmen que l'acceleració encaixa amb la d'un vehicle artificial impulsat per la llum. La seva raresa ha fet que els científics es plantegin la possibilitat que sigui el residu d'una antiga missió de reconeixement extraterrestre.

Funciona com una vela lleugera

El moviment que els va fer-se plantejar aquest escenari és una 'maniobra' que l'asteroide va fer en allunyar-se del Sol. Després de travessar el Sistema Solar i passar a prop de l'estrella, l'Oumuamua va canviar de trajectòria i va accelerar la marxa d'una manera inesperada. Els científics de Harvard-Smithsonian expliquen que per la seva singularitat i velocitat l'objecte va funcionar com una vela lleugera.

Les dades combinades del Hubble i de diversos telescopis terrestres de l'ESA i la NASA confirmen que l'asteroide va abandonar el Sistema Solar a una velocitat molt més ràpida del previst, tot i que també es podria deure a la gasificació del gel que forma l'asteroide. Segons la NASA, l'Oumuamua s'ha arribat a desplaçar a més de 300.000 quilòmetres per hora. Els càlculs indiquen que fa 800 metres de llarg i 80 d'ample.

De moment, els investigadors han fet servir els mitjans del programa SETI, acrònim de Search for Extraterrestrial Intelligence, per analitzar l'objecte. Segons va publicar l'octubre de l'any passat la revista 'Scientific American', fins ara l'asteroide no ha emès cap tipus de senyal de ràdio, però no descarten que a l'espai hi puguin quedar restes d'alguna transmissió.