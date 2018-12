El PACMA denuncia l'actuació de la Guàrdia Urbana per la mort a trets de la gossa Sota

El partit animalista PACMA ha denunciat la Guàrdia Urbana per la seva actuació en l'execució a trets d'una gossa a la Gran Via de Barcelona dilluns passat i assegura que ha recollit testimonis presencials de l'incident de la mort perquè la fiscalia ho investigui. A més, ha instat l'Ajuntament de Barcelona a establir protocols específics de cara a l'actuació dels cossos de seguretat en incidents amb animals i ha exigit el cessament d'Evelio Vázquez, cap de la Guàrdia Urbana.

El cas de la gossa Sota ha tingut molt ressò a les xarxes socials i dimecres passat unes 300 persones van manifestar-se a plaça Sant Jaume per mostrar el seu rebuig a l'actuació de la Guàrdia Urbana. El PACMA també ha iniciat una recollida de signatures per exigir "la depuració de responsabilitats" per l'execució de la gossa, i ja n'ha aconseguit més de 100.000.

[Hilo: #JusticiaParaSota]



Os contamos aquí la última hora sobre el caso de Sota, la perrita que fue ejecutada por un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona, porque hemos tomado la determinación de poner en marcha diferentes vías de actuación. Sí, también la legal. pic.twitter.com/3N5WgZJaAo — PACMA (@PartidoPACMA) 20 de desembre de 2018

L'organització animalista critica les explicacions "confuses, corporatives i covardes" de la Guàrdia Urbana i defensa que l'Ajuntament de Barcelona "no té cap compromís" amb la protecció dels drets dels animals.

Per altra banda, segons informa 'El País', el propietari de la gossa, un jove estonià, ha denunciat davant el jutge l'agent que va disparar a l'animal. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha presentat denúncia contra ell per atemptat contra l'autoritat, perquè va intentar agredir l'agent amb el seu monopatí després de la mort de la gossa.