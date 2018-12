El PACMA entrega 230.000 signatures a l'Ajuntament de Barcelona per exigir justícia per a la gossa Sota

El partit animalista PACMA ha entregat 230.000 signatures a l'Ajuntament de Barcelona per "exigir justícia per a Sota", la gossa que va morir abatuda per un tret d'un agent de la Guàrdia Urbana el 18 de desembre. "Cal que els responsables de l'Ajuntament de Barcelona i, sobretot, Ada Colau, que va sortir en defensa de l'actuació policial sense ni tan sols tenir oberta la investigació, aclareixin què va passar", ha afirmat el partit en un comunicat.

Així, reclamen "expulsar" del cos els responsables de la mort si es demostra que hi va haver un "abús de poder", i també demanen adoptar un protocol "basat en mètodes ètics i no letals". En aquesta línia, el portaveu del PACMA a Catalunya, Nacho Pascual, ha denunciat que els cossos policials no tenen un protocol d'actuació quan han de tractar amb animals.

L'entrega de les signatures ha arribat després que dissabte unes 2.000 persones es manifestessin a la plaça Espanya –el lloc on es van produir els fets– en protesta per l'actuació de la Guàrdia Urbana, en la segona gran mobilització de rebuig pel cas.

“Un problema polític”

El portaveu del PACMA a Catalunya, Nacho Pascual, ha denunciat la falta d’un protocol d’actuació en els cossos policials quan s’ha de tractar amb animals i assegura que el problema és polític. Pascual, a més, critica que “contra els animals s’hi val tot”, i veu una falta de sensibilitat institucional respecte als animals.

540x306 El portaveu del PACMA, Nacho Pascual, atén els mitjans a l'Ajuntament de Barcelona El portaveu del PACMA, Nacho Pascual, atén els mitjans a l'Ajuntament de Barcelona

El partit animalista ha anunciat, a més, que denunciarà per la via penal l’Ajuntament i estudia també denunciar l’agent que va disparar contra la gossa. Abans ja s’han personat per la via administrativa en la investigació per depurar responsabilitats, com per exemple esbrinar si s’ha d’expulsar del cos l’agent o si l’Ajuntament n’és el responsable final.

L’alcaldessa Ada Colau ja ha anunciat que, després de la investigació, Barcelona revisarà els protocols d’actuació amb animals “per buscar marge de millora”. La Guàrdia Urbana assegura que l’agent va actuar en defensa pròpia i que no li va quedar cap més opció. El cos policial ha denunciat amenaces de mort i insults pel cas de la gossa Sota.