La PAH Barcelona denuncia que la promotora Norvet ha demandat sis famílies vulnerables del carrer Aragó

La PAH Barcelona ha denunciat aquest dijous que l'empresa Norvet ha presentat una demanda per ocupació contra sis famílies en exclusió residencial que viuen a l'edifici situat al número 477 del carrer d'Aragó després que l'entitat les reallotgés fa uns mesos en aquesta finca propietat de la promotora. "Norvet utilitza la via judicial per expulsar veïns vulnerables", ha denunciat la portaveu de la PAH Barcelona, Lucía Delgado.

La plataforma acusa la promotora d'haver ofert prèviament diners als veïns per aconseguir que marxessin i d'assetjar-los amb uns treballs de rehabilitació "molt molestos" que, a més, l'Ajuntament de Barcelona va ordenar aturar perquè la promotora no havia demanat la llicència d'obres majors. La PAH Barcelona exigeix a Norvet que retiri de forma immediata la demanda contra les famílies i que "cedeixi el bloc a l'Ajuntament de Barcelona perquè formi part del parc públic de lloguer".

Karima és una de les veïnes que viu al número 477 del carrer d'Aragó després de ser-hi reallotjada per la PAH. "Porto anys treballant molt dur per donar un futur als meus fills i m'han desposseït de tot. Si no fos per la PAH estaria al carrer", ha ressaltat. Karima ha explicat que, quan Norvet va començar les obres, "no es podia veure el sol, feien molta pols; van rebentar la portar, les bústies, no hi havia manera de viure". I afegeix: "Vam aguantar perquè no volem anar al carrer". Aquesta veïna ha recordat com un dia un advocat que l'esperava a la porta i que ja sabia el seu nom li va oferir uns 3.000 euros a canvi que marxés del pis. "Amb aquests diners no puc pagar ni la fiança d'un pis i me'n va oferir 3.000 perquè tinc dos fills petits; a les altres famílies encara els oferien una quantitat més petita", ha lamentat.

La PAH Barcelona ha rebut el suport de l'arquitecta, urbanista i relatora de l'ONU per al dret a l'habitatge adequat entre 2008 i 2014 Raquel Rolnik. "Aragó 477 és un exemple d'aquest fenomen mundial absolutament devastador que transforma la ciutat i l'habitatge, no en paisatges per a la vida i les necessitats, sinó per a la renda", ha afirmat Rolnik, que s'ha sumat a la roda de premsa de la PAH davant el bloc de pisos. Rolnik ha denunciat que "l'estat espanyol, com els governs d'altres països, són cent per cent responsables d'atreure aquests capitals perquè els donen condicions absolutament favorables".

Obres aturades

Norvet està treballant en aquests moments en el projecte de rehabilitació de l'edifici després que l'Ajuntament de Barcelona detectés al novembre que havia demanat fins a 25 permisos d'obres menors, entre comunicats i assabentats, en lloc d'una llicència d'obres majors, que és la que correspon per la magnitud del projecte que pretén portar a terme. La tramitació d'una obra major suposa una garantia de drets per als llogaters, ja que obliga la propietat a reallotjar temporalment els inquilins durant les obres i a garantir el retorn dels llogaters a casa seva un cop acabades. El Districte de l'Eixample va ordenar aturar les obres fins que l'empresa no tramités la llicència de gran rehabilitació que li correspon.



Sobre la reivindicació de la PAH Barcelona que Norvet cedeixi el bloc al consistori perquè formi part del parc públic i per al lloguer social, fonts municipals han puntualitzat que l'Ajuntament només pot comprar un edifici si està en venda o si el propietari el vol vendre.

La PAH també ha denunciat la "colonització de fons voltor" a la ciutat i xifra en 85 els edificis "comprats per aquest tipus de promotores per fer-hi obres, expulsar-ne els veïns sense importar-los on vagin i vendre o llogar de nou els pisos a preus de luxe". En aquests moments a l'edifici hi queden les sis famílies reallotjades per la PAH i unes cinc famílies més, tres de les quals amb renda antiga.