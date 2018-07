La PAH exigeix mesures contra l'emergència habitacional a Pedro Sánchez

La Plataforma d'Afectats per la Hipoetca (PAH) i la resta d'entitats que van impulsar la ILP de mesures urgents per afrontar l'emergència de l'habitatge i la pobresa energètica (l'Observatori Desc i l'Aliança contra la Pobresa Energètica) han adreçat avui una carta pública al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que agafi la paella pel mànec en matèria d'habitatge. En concret, li recorden que els socialistes ja havien signat a favor de defensar la llei antidesnonaments i que, en conseqüència, creuen que el govern hauria de retirar el recurs d'inconstitucionalitat que hi va presentar en contra el PP, el maig del 2016, ja que això, com recorden a la carta, va suposar la suspensió de les mesures urgents sobre habitatge que implicaven les entitats financeres i els grans tenidors.

La carta comença amb un repàs de la situació que es viu a Catalunya –on, denuncien, continua havent-hi 43 desnonaments diaris– en què remarquen que "hi ha vides en joc", com la del veí de Cornellà que es va suïcidar quan la comitiva judicial l'anava a desnonar. Per això, recorden que la ILP de la llei antidesnonaments va comptar amb un gran suport social –més de 150.000 firmes– i va ser aprovada per unanimitat al Parlament el juliol del 2015. Però que, tot i així, el PP va decidir impugnar-la i actuar "contra els drets fonamentals".

Les entitats recorden al nou president que el PSOE es va comprometre, l'abril del 2016 al Congrés, a defensar aquesta llei i a estendre els drets que incloïa al conjunt de l'Estat. La carta recull, finalment, tres demandes concretes al president espanyol: que defensi públicament la llei 24/2015 per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica, que retiri el recurs d'inconstitucionalitat i que apliqui el que recull aquesta llei al conjunt de l'Estat.

La PAH, de fet, ja va enviar fa uns dies una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè fes complir la llei d'habitatge 24/2015, que preveu l'obligació de garantir el dret a l'habitatge per part de les administracions públiques. Li demanaven "mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica".