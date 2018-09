La PAH ocupa unes hores l'Agència de l'Habitatge

La PAH ha ocupat aquest dijous l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) per alertar del "col·lapse" de les taules d'emergència i exigir la recuperació de la llei per afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica, i ha pogut concretar una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per al 12 d'octubre. En declaracions a Europa Press, la portaveu de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha explicat que han ocupat les oficines de l'AHC per alertar que hi ha 2.000 famílies en llista d'espera a punt de ser desnonades tot i tenir un pis adjudicat des de la taula d'emergència.

Prop de 400 manifestants s'han concentrat davant de l'AHC, tallant el carrer Diputació. Al voltant de les 11.00 hores, un grup ha ocupat l'oficina i s'ha reunit amb el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. En aquesta trobada han acordat la reunió amb el conseller. "Serra s'ha compromès a parlar amb Damià Calvet per seure junts, amb ell i el PSOE, i hem reclamat un pla de xoc perquè a la fi del 2018 la llista d'espera es redueixi a zero", ha detallat Prim.

A la reunió amb el conseller, la PAH exigirà recuperar la llei que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional i que obliga bancs i grans propietaris a reallotjar famílies amb lloguers socials. "Demanem recuperar la llei 24/2015, la llei d'emergència que surt de la ILP d'habitatge presentada per l'Aliança Contra la Pobresa Energètica i la PAH", ha explicat Delgado, que ha lamentat que només estigués en vigor sis mesos.

"Ens hem vist obligades a ocupar l'oficina perquè si no no ens feien cas", ha puntualitzat Delgado. La PAH Barcelona ha explicat que encara no han tingut resposta de la carta pública que el 13 de juny van enviar al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "No podem esperar més. Hi ha, literalment, vides en joc. Recordem el veí de Cornellà que es va treure la vida aquest estiu", ha remarcat.

Segons les dades de la PAH a Catalunya cada dia hi ha 43 desnonaments, i des del 2008 n'hi ha hagut més de 95.000. El 65% dels desnonaments de l'any passat van ser per persones que no podien pagar el lloguer.