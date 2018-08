El PDECat vol saber si Colau avisa els manters de les operacions policials

El PDECat ha exigit avui explicacions a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre el presumpte avís als manters de les operacions policials, arran de la denúncia del sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el SAPOL, a 'El Món'.

El portaveu del sindicat, Manel García, va dir, en declaracions al digital, que "el dia que s’ha de fer una actuació important es troben pocs manters al carrer perquè estan avisats pel mateix govern municipal” i que considera que l'equip de Colau està creant "un problema de seguretat greu" a la ciutat que pot conduir a "batalles campals".

El regidor de seguretat del grup demòcrata, Jordi Martí, ha anunciat en un comunicat que demanaran la compareixença en comissió del govern municipal, després de les vacances d'estiu, per "reclamar explicacions i determinar responsabilitats per possible prevaricació i per tirar per terra la feina de la Guàrdia Urbana contra el fenomen de la venda ambulant il·legal".

Segons Martí, "la denúncia del SAPOL sobre el fet que el govern dels comuns avisa els manters quan és imminent una intervenció contra el 'top manta' és d'una gravetat extrema". Considera que si aquesta denúncia és certa, es tractaria d'un fet "gravíssim, que podria tenir conseqüències sobre la integritat dels agents de la Urbana, en funció de la violència i l'agressivitat demostrada per alguns venedors del 'top manta' en les últimes setmanes".

El PDECat traslladarà la denúncia del sindicat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona i a l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament perquè la investiguin.