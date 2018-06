El PDECat avisa Colau que si no congela la proposta dels pisos assequibles, hi votarà en contra

La proposta del govern d'Ada Colau d'obligar els promotors a destinar el 30% dels pisos nous a habitatge social té risc de no ser aprovada. La mesura, que s'ha de votar dilluns a la comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, ha sorprès la resta de partits polítics, que reclamen més temps per discutir el que suposaria una modificació del pla general metropolità (MPGM). Tot i que el mes de febrer passat tots els partits, tret del PP, van votar a favor d'una moció que reclamava exactament això, només la CUP ha dit obertament que donarà suport a la proposta dels comuns.

El regidor d'Urbanisme del Grup Demòcrata, Jordi Martí, ha denunciat aquest dissabte a través d'una nota que l'executiu municipal vol imposar aquesta mesura sense diàleg ni consens polític amb el sector ni amb les entitats del tercer sector. L'aprovació inicial d'aquesta mesura impediria a l'Ajuntament donar qualsevol llicència per construir pisos als projectes que no incorporin destinar un 30% dels pisos a habitatge social. Aquesta suspensió de llicències és el que més espanta la resta de formacions. Martí ha demanat a Colau que apliqui una moratòria fins que hi hagi prou consens, de manera que es puguin continuar donant llicències sense la reserva de pisos socials. "Si el Govern municipal no opta per establir una moratòria a aquesta suspensió de llicències per fer obra nova o grans rehabilitacions, el grup del PDECat de cap manera podrà permetre que tiri endavant la proposta, per molt que puguem estar d'acord en l'objectiu de fons d'augmentar el parc d'habitatge social i públic de la ciutat de Barcelona".

El PP i Ciutadans ja han dit que hi votaran en contra i el PSC es debat entre l'abstenció o oposar-s'hi també. ERC encara no ho té clar.