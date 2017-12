El PDECat i el PP reobren el debat del cas Ciutat Morta per la detenció de Rodrigo Lanza

El PDECat i el PP han reobert el debat sobre el cas 4-F, més conegut pel documental 'Ciutat morta', després que un dels condemnats d'aquests fets, Rodrigo Lanza, hagi quedat detingut i hagi entrat a la presó per la mort d'un home fa una setmana a Saragossa. L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias (PDECat) ha fet una crida aquest dijous a l'alcaldessa, Ada Colau, a reflexionar perquè ha considerat que va voler convertir Lanza en "gairebé un heroi". Trias ha assegurat que els fets de Saragossa demostren que Lanza és una persona "amb un grau d'agressivitat tremenda".

"Això ha de fer reflexionar Colau per la seva manera d'actuar durant la campanya electoral de les municipals i també la premsa", ha destacat Trias, que ha qualificat de vergonyós i lamentable que es qüestionés l'actuació de la Guàrdia Urbana quan un dels seus agents va acabar tetraplègic i que es fes un documental com el de 'Ciutat morta', que va ser guardonat amb el premi Ciutat de Barcelona. Segons Europa Press, Trias ha apuntat que ell no hagués premiat el documental i ha avançat que és difícil retirar-lo perquè el va concedir un jurat independent, que ha de fer "una reflexió del que ha passat".

En aquesta línia, el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ja ha demanat aquest dimecres a Colau que retiri el premi Ciutat de Barcelona al documental 'Ciutat morta'. Fernández Díaz ha valorat que els fets de fa una setmana de Saragossa -en els quals s'acusa Lanza- "no destapen la veritat però posen de manifest les mentides i les acusacions falses sobre hipotètics muntatges" de la Guàrdia Urbana per promoure les condemnes de persones. "Ara un d'ells està implicat en una altra mort en uns termes no tan diferents a l'agressió salvatge que va patir un agent de la Urbana", ha afegit.