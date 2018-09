El PDECat se suma a l'acord perquè el 30% dels nous pisos de Barcelona siguin socials

El ple de Barcelona d'aquest divendres tirarà endavant l'obligació per als promotors de reservar el 30% dels nous habitatges com a pisos protegits. I ho farà amb més suports dels que ja tenia garantits. El PDECat ha confirmat avui que hi votarà a favor, com BComú, ERC, el PSC i els dos regidors no adscrits. Així ho han anunciat l'exalcalde Xavier Trias, el regidor Jordi Martí i la candidata del partit a les municipals, Neus Munté.

Martí ha detallat que han arribat a un acord polític perquè en el futur s'aprovin instruments de planejament urbanístic que permetin arribar al 30% d'habitatge protegit dins del barri –i no necessàriament en el mateix edifici–, i ha assegurat que plantegen que en un futur es pugui estendre al districte. També han acordat que els serveis tècnics de l'Ajuntament impulsin una nova modificació del Pla General Metropolità (MPGM) perquè es pugui augmentar la densitat dels habitatges, la qual cosa s'estudiarà en funció de cada expedient per accelerar la construcció de pisos de protecció, segons ell.

Per agilitzar la tramitació de llicències d'obra major, han acordat un pla de xoc per contractar personal qualificat especialment als districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i l'Eixample, ja que actualment s'estan atorgant llicències amb molt de retard; i han acordat també que el govern municipal tingui elaborat en sis mesos un mapa de totes les parcel·les cadastrals que entraran en l'àmbit de l'obligació del 30%.

Munté ha avançat que proposaran que aquesta mesura s'estengui a l'àrea metropolitana, igual que la d'ampliar el dret preferent de l'Ajuntament d'adquirir immobles a tota la ciutat: "Tota política en matèria d'habitatge s'ha de fer en l'àmbit metropolità o no tindrà l'efectivitat necessària".

Canvi de terminis

A més, ha anunciat que instaran la Generalitat a buscar els suports necessaris per promoure un canvi normatiu i revisar els terminis en els quals els pisos de protecció oficial queden desqualificats com a tal de manera automàtica o voluntària perquè ho segueixin sent: "No pot ser que passats 20 o 30 anys quedin desqualificats i passin al mercat lliure".

Trias ha afirmat que la política d'habitatge s'ha de fonamentar en un gran acord polític, perquè requereix mesures a mitjà i llarg termini i no només puntuals, i ha defensat que ha d'incloure també la col·laboració entre el sector públic i el privat i "entendre que Barcelona no està sola, sinó dins d'una àrea metropolitana".

Ha recordat que el seu executiu va aconseguir, el passat mandat, 200 milions procedents de l'externalització d'aparcaments municipals per dedicar-los a construir habitatge públic de lloguer assequible, "cosa que l'actual Govern ha aprofitat perquè té l'oportunitat de construir amb aquests diners".