Els pressupostos, la primera prova de foc de Colau després del divorci amb el PSC

Trencat el pacte de govern de Barcelona, el debat sobre el pressupost municipal per al 2018 pren ara un caire diferent. Els comptes són la primera gran pedra en el camí de l'equip de Colau després de certificar ahir el divorci amb el PSC. Si fins ara -i tot i les reiterades declaracions del govern municipal assegurant que presentaven una proposta de comptes que podia seduir tots els grups-, l'escenari més factible semblava el de tornar a la qüestió de confiança, després de la ruptura, el debat que comença demà a la comissió d'Economia haurà de servir per dibuixar el nou terreny de joc. Hores d'ara, però, res sembla indicar que es pugui evitar la qüestió de confiança, però sí que ha canviat la predisposició d'alguns grups a parlar del projecte de comptes.

Fa unes setmanes tant ERC com el PDECat van oferir a l'alcaldessa Colau un pacte d'estabilitat si certificava el divorci amb els socialistes. Avui el portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, ha reiterat que estan disposats a "asseure's i parlar" però ha demanat que abans es deixi clar que la ruptura "no és només cosmètica". El grup municipal Demòcrata però, no ha concretat quina serà la seva actitud demà quan es presenti la proposta de comptes i asseguren que el govern municipal no ha tingut una intenció real d'asseure's amb ells a parlar de pressupostos, cosa que dificulta una possible abstenció. ERC, que de moment no ha fet declaracions, també lamenta que no hi hagi hagut converses serioses amb els comuns sobre la proposta. I la CUP ha considerat, en roda de premsa, que el que hauria de fer l'equip de Colau és suspendre la presentació dels pressupostos, perquè són un projecte negociat amb el PSC i ara el govern ja es un altre.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i en la mateixa línia del que va defensar el portaveu del govern, Gerardo Pisarello, en la presentació del projecte de pressupostos, ha insistit, en una entrevista a RAC 1, que són una "bona proposta". Ha demanat a l'oposició que eviti el "bloqueig" de l'Ajuntament perquè és l'única gran institució del país escollida pels seus ciutadans que continua funcionant." Crido a la responsabilitat de tots els grups", ha dit.

"Un trencament real"

Des del PDECat, Jaume Ciurana, ha demanat poder comprovar que el tancament amb el PSC és real "i no només cosmètic" i que desapareixen, per tant, els càrrecs de confiança dels socialistes. També ha instat l'alcaldessa que rectifiqui les declaracions que va fer dissabte assegurant que els membres del Govern empresonat hauran de donar explicacions quan surtin de la presó per la manera com han conduït el procés sobiranista. Segons Ciurana, aquelles paraules van ofendre el PDECat i ERC i necessiten una rectificació. El que sí que ha deixat clar és que continuen disposats a asseure's a parlar de tot amb Barcelona en Comú i que continuen compromesos amb la idea de no fer caure Colau si es confirma el "trencament real" amb el PSC. Li ha demanat, això sí, que canviï l'actitud de "menyspreu" vers els grup Demòcrata i comprovar que el divorci no respon només a interessos electorals.

La CUP, que ha celebrat el trencament, ha repetit a l'alcaldessa que tindrà les tres regidores cupaires al seu costat per a les "polítiques rupturistes", però ha demanat que es retirin de l'ordre del dia de la comissió de demà uns pressupostos que s'han elaborat amb el PSC. Els cupaires exigeixen a BComú "que abandoni l'ambigüetat del ni DUI, ni 155".

"Colau fractura els comuns"

PP i Cs, al seu torn, han carregat contra el divorci municipal i han acusat Colau d'actuar amb la calculadora electoralista a la mà. La ruptura del pacte de govern entre Barcelona en Comú i el PSC és, segons el grup municipal del PP, una mala notícia per als comuns, que assegura que queden dividits, i per a Barcelona, que "ofereix una imatge d'inestabilitat" en un moment clau, quan es decideix, per exemple, quina serà la nova seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA). El cap de files dels populars a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, que ha sigut el primer representant dels grups de l'oposició a comparèixer avui, ha assegurat que l'alcaldessa de Barcelona "divideix els comuns" perquè un 45% de les bases va votar a favor de mantenir el pacte, i ha confiat que aviat els "adversaris interns de Colau siguin majoritaris".

Segons el PP, el que s'ha demostrat amb la decisió de ruptura és que "qui mana als comuns són els regidors més pròxims a la CUP". Fernández Díaz ha demanat a l'alcaldessa que convoqui un ple extraordinari per explicar els detalls del divorci i ha dit que si va poder muntar un ple en menys de 24 hores per expressar el suport al Govern després dels empresonaments, també ho podria fer per aquest motiu.

Els populars s'han esborrat de qualsevol escenari de geometria variable que es pugui plantejar ara el govern, que compta amb només 11 regidors i és el més minoritari de la història. Segons Fernández Díaz la seva única aportació serà la d'intentar unir forces entre l'oposició per fer fora Colau.

Segons Cs, Colau "ha humiliat el PSC" i ara esprepara pel pacte amb els grps independetistes.