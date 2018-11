PP i Cs s'avenen a acotar la definició de la "llei de seguretat ciutadana"

La ponència encarregada d'estudiar la reforma de la llei de seguretat ciutadana ha començat aquest dimarts al Congrés dels Diputats. I ha aconseguit un primer acord –de més de 200 esmenes que van registrar els grups parlamentaris–: el PP, impulsor de la 'llei mordassa', i Ciutadans s'han avingut a redefinir el concepte de la llei de seguretat ciutadana. Ara aquesta definició s'acostarà més a llei de l'exercici dels drets i llibertats públiques i l'ordenació de l'espai públic, segons han explicat a l'ARA fonts presents en la negociació a la comissió d'Interior del Congrés.

Amb tot, es tracta d'un gest simbòlic perquè el gruix de la 'llei mordassa' encara tardarà setmanes a arribar i queden pendents punts tant importants com les sancions als manifestants i les devolucions en calent, entre d'altres. Avui s'ha aconseguit que el terme no sigui tan ampli i, per tant, que la manca de pautes permeti sancionar sota el criteri personal de les forces de seguretat. L'ambigüitat en aquest àmbit permet la controvèrsia i un concepte ampli engloba moltes més infraccions.

En el text de la llei orgànica 4/2015, impulsada pel PP, del 30 de març, recollit al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), es percep aquesta ambigüitat. L'article 3.D assenyala que cal el "respecte a les lleis, la pau i la seguretat ciutadana en l'exercici dels drets i llibertats". L'ús de termes com "pau" genera una controvèrsia a l'hora d'aplicar la llei, ja que una manifestació pot pertorbar la "pau" d'una tercera persona i, per tant, pot ser objecte de sanció. En el text del PNB sobre el qual es treballa ara es va eliminar la paraula "pau", però en el seu lloc es va incloure el terme "tranquil·litat", que també deixa un ventall molt ampli d'interpretacions. Les mateixes fonts presents en la negociació han assenyalat que el terme s'ha tret del text amb l'objectiu de clarificar-lo.

De la reunió s'ha desprès aquesta voluntat de fer llum sobre la definició de la llei. L'objectiu d'aquesta reunió, segons van confirmar fonts parlamentàries a Europa Press, era que aquest dimarts els grups comencessin a treballar sobre aquells temes en els que hi ha més consens i deixar per al final els que generen més divergències.