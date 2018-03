El PP demana la retirada d'una exposició feminista a Menorca per "inadequada" i "sexista"

El grup municipal del Partit Popular a l'ajuntament menorquí de Sant Lluís ha demanat aquest dimarts la retirada per "sexista" i "inadequada" d'una exposició fotogràfica col·locada als carrers del poble com a part dels actes del Dia de la Dona. L'exposició inclou imatges de cossos femenins nus que, segons han afirmat els populars en un comunicat, mostren "la dona com a reclam i la cosifiquen". El PP ha reclamat a l'alcaldessa del municipi, Montse Morla, de Volem Sant Lluís, que retiri aquestes "imatges sexistes" que, segons denuncien, són "contràries" als valors del Dia de la Dona. L'exposició és obra de la fotògrafa Clara Garriga.

Els populars han demanat també que es "minimitzi" la presència del "desafortunat cartell" que il·lustra els actes del Dia de la Dona al municipi. Es tracta d'una de les imatges de l'exposició i mostra el cos d'una dona amb una samarreta de màniga llarga però sense pantalons i amb unes flors a l'altura dels genitals que amb prou feines tapen el pubis. En referència a aquesta fotografia, l'agrupació popular ha argumentat que "desnaturalitza i deshumanitza" la dona en aparèixer el rostre tallat a l'alçada dels ulls.

Finalment, el PP ha insistit que les imatges de l'exposició i del cartell "suposen insistir en la imatge de la dona com a objecte sexual". Els populars demanen la retirada tant de l'exposició com del cartell de tots els llocs públics (incloses les moltes botigues on s'han penjat les imatges promocionals) i també del web del consistori i de les xarxes socials.