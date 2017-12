El PP insisteix que l'alta inspecció educativa de l'Estat ha de controlar l'"adoctrinament" a l'escola

Si bé fa dies el debat va copar un ple al Congrés dels Diputats, aquest dimecres ha estat el Senat qui ha debatut el suposat adoctrinament a les escoles. No només a Catalunya, sinó també al País Valencià, on el senador del PP Juan Soler creu que "s'insufla la idea de Països Catalans" als nens. Gràcies als vots en solitari dels populars, la cambra alta espanyola ha aprovat una moció en la qual es demana que el pacte educatiu que es treballa al Congrés reforci les competències de l'alta inspecció educativa perquè vetlli per la "neutralitat" i eviti casos "d'adoctrinament".

La iniciativa l'han rebutjada per PSOE, Podem, PNB, Compromís i Esquerra, que han denunciat "l'oportunisme" dels populars per presentar aquesta mesura en plena campanya electoral, quan ja se n'havien debatut de similars a la cambra baixa. Els republicans han instat el PP a acabar amb la "cacera de bruixes" contra l'escola catalana, que consideren un "tresor". Els valencianistes han recriminat que posin els professors en la "diana de l'odi", mentre que la formació lila ha opinat que amb aquesta actitud trenquen el consens perquè es pugui arribar a un pacte educatiu. "Salvant les distàncies, fora la inquisició", ha etzibat el seu representant.

La proposta del PP anava a orientada a "agilitzar" que l'alta inspecció educativa pugui intervenir en cas que en una comunitat autònoma les escoles desenvolupin accions que surtin del marc constitucional i la inspecció autonòmica no hagi actuat. "La moció busca que els menors no siguin perseguits per la professió dels seus pares, no siguin adoctrinats i no se'ls insufli la idea de Països Catalans", ha denunciat Soler, que ha estès la suposada problemàtica més enllà de Catalunya. Segons el també popular Antonio Galván, "el marge de confiança" que suposa la cessió de competències a les comunitats "ha estat traït per alguns governs de certes regions d'Espanya".

Ciutadans també ha votat en contra de la proposta perquè el PP no li ha acceptat l'esmena d'addició que proposava. Concretament, sol·licitava crear una agència d'inspecció independent a l'estatal –tal com ja va fer al Congrés–, dotar de mitjans perquè la fiscalia investigui delictes d'odi a les escoles i que els denunciants d'adoctrinament gaudeixin de la protecció adequada.