El PP amenaça de reactivar la llei Wert si Podem i el PSOE no tornen al pacte educatiu

El PP ha amenaçat aquest dilluns de reactivar el desplegament de la polèmica llei Wert d'educació (la Lomce) si el PSOE i Podem no tornen al Pacte Educatiu. Tots dos partits d'esquerres s'hi van aixecar la setmana passada, per la negativa del PP a incrementar la despesa en educació, tal com demana la comunitat educativa. A més, el partit lila va anunciar que donaria suport a les mobilitzacions al carrer. El vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, ha lamentat l'actitud de PSOE i Podem i ha avisat que, sense pacte, la Lomce es podria començar a posar en vigor.

Alguns dels aspectes més polèmics d'aquesta llei, com les revàlides, van quedar en suspens perquè Mariano Rajoy va decidir congelar-ne l'aplicació fins a assolir aquest pacte, i ara el PP amenaça de reactivar-les. "Si no hi ha pacte educatiu, la nostra opció és que es desbloquegi el que vam plantejar en el seu moment", ha afirmat Casado.

"Vam tenir la generositat o l'audàcia o la sensatesa de dir que no volíem malbaratar tot el que havia entrat en vigor i aturar allò que havia entrat en vigor per arribar a un acord", ha explicat, detallant que les avaluacions eren el punt clau que es va aturar. També, però, hi ha altres qüestions que, ha dit, afecten especialment Catalunya, com la troncalitat d'algunes assignatures o el mínim d'hores de castellà i la capacitat d'escollir la llengua vehicular.

Igualtat

Durant l'executiva popular, el partit ha tractat les mobilitzacions del 8 de març per la igualtat, i Casado ha considerat que cal prioritzar la feina en el terreny de l'ocupació, les pensions i la racionalització horària. El PP no es va sumar a les mobilitzacions ni va donar suport a la vaga feminista, en considerar-la "elitista" i "politizada", però va moderar el to de la crítica en els últims dies, a mesura que es van anar incorporant organitzacions que cridaven a la mobilització. El PSOE també ha demanat un ple monogràfic sobre igualtat, tot i que Casado no ha volgut dir si el PP hi donarà suport.

Presó permanent revisable

Casado ha demanat a l'oposició que "reflexioni" si la presó permanent revisable "és bona" i s'ha mostrat convençut que sí. "No entenem per què hi ha partits que volen derogar-la", ha asseverat. Previsiblement, el Congrés tombarà dijous l’esmena a la totalitat presentada a l’intent de derogació de la presó permanent revisable que promou el PNB, i que compta amb el suport de Podem i el PSOE, així com dels partits independentistes catalans. La cambra baixa espanyola farà un pas definitiu cap a la derogació de l’enduriment del Codi Penal. Casado ha demanat directament a Ciutadans que se sumi al suport a la presó permanent revisable.

Casado, que ha començat la roda de premsa recordant i transmetent el condol per l'assassinat de Gabriel Cruz, el nen de 12 anys a Níjar el cadàver del qual es va trobar ahir, ha dit que la presó permanent revisable vol endurir els càstigs als que "assassinen nens i després amaguen el cadàver", tot i que més tard ha volgut dir que cal deslligar aquests casos del debat de la presó permanent.