El PSC de Barcelona votarà en contra de l'aplicació del 155

BComú i el PSC de Barcelona han acordat un text perquè es voti durant el ple extraordinari de dijous que rebutja el 155 i la declaració unilateral d'independència (DUI). En el text s’emplaça el Senat a evitar l’activació de l’article i no es fa referència a la celebració d’eleccions. Tot i que el PSOE dona suport a l'aplicació del 155 si no es convoquen eleccions, el PSC de Barcelona considera que "l'activació d'aquest mecanisme només contribuiria a una nova escalada de tensió política i social i esdevindria un obstacle per la cerca d'una solució dialogada al conflicte".

La regidora del PSC Carmen Andrés ha assenyalat que el seu grup rebutja les mesures anunciades arran del 155 perquè són "innecessàries, contraproduents i lesionen greument l'autogovern de Catalunya". Igualment, ha afegit que tampoc està d'acord amb la DUI.

La portaveu del grup municipal de BComú, Laia Ortiz, ha argumentat que és conscient que aquest text no prosperarà, però ha opinat que era més important sumar 33 regidors en contra del 155, encara que sigui a través de la votació de dos textos diferents. El cas és que el PDECat i ERC tenen el seu text, que es posiciona en contra de la intervenció de la Generalitat i també dona suport a les institucions catalanes. BComú ja ha dit que hi votarà a favor, mentre que els socialistes estan negociant esmenes.

En el text de BComú i el PSC -les formacions del govern de Barcelona- es rebutja la DUI perquè els promotors consideren que "allunyaria la resolució del conflicte, dificultaria el necessari ampli acord entre les forces polítiques i no compta amb el suport social necessari". També es demana l'alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.