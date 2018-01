El PSC demana al Govern que compleixi la sentencia del TSJC i pagui les escoles bressol

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt, durant les últimes setmanes, que consistoris com Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet i Esplugues, entre molts d'altres, han de rebre els diners de les llars d'infants que la Generalitat no ha pagat els últims cursos.

I davant d'aquests fets, el líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i altres membres del partit han entrat aquest dilluns un escrit al registre d'Ensenyament per instar la Generalitat a executar la sentència del TSJC. El PSC ha exigit al Govern que compleixi la sentència i que pagui la part que li correspon perquè no ho hagin d'assumir ni les famílies i els ajuntaments. Consegüentment, demana a la Generalitat que no presenti cap recurs per evitar aquest pagament.

Collboni creu que la Generalitat ha de pagar ''el que li toca pagar'' perquè ''no ho hagin de pagar ni els ajuntaments ni les famílies''. "Són temps complicats, però la vida continua: estem cansats de parlar de tribunals i volem parlar de sanitat i d'escoles bressol", ha reivindicat.

En total són 36 ajuntaments els que van fer la reclamació, alguns a títol individual i altres col·lectivament, i el deute arriba als 17 milions d'euros. Tot i això, altres municipis s'hi poden anar sumant, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, a qui el Govern podria deure fins a 42 milions d'euros.