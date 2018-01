Colau abocada, de nou, a la qüestió de confiança

No hi haurà via negociada per als pressupostos de Barcelona d'aquest 2018. Tot i que aquests últims dies PDECat i ERC havien anunciat concessions que havia fet el govern municipal que acostaven les dues formacions a l'abstenció en la votació de demà sobre els comptes, finalment l'alcaldessa els haurà d'aprovar per la via de la qüestió de confiança. El PSC, que també era clau en l'equació que havia de permetre'n la tramitació ordinària, ha anunciat avui que votarà 'no' als pressupostos. El cap de files socialista a la ciutat, Jaume Collboni, ha acusat l'alcaldessa de renunciar a projectes emblemàtics, com la ratificació social de les escoles bressol o la partida econòmica per al tramvia, per tancar un preacord amb el grup que encapçala l'exalcalde Xavier Trias. Collboni també ha lamentat que Barcelona en Comú hagi entrat en "l'intercanvi de cromos" amb els grups sobiranistes i hagi "sotmès" la ciutat a la "lògica independentista".

El PSC, que havia votat a favor de l'aprovació inicial dels comptes quan era al govern, ja va ser molt crític amb la proposta després de ser-ne expulsat i havia posat com a gran demanda sobre la taula de l'alcaldessa la congelació de les tarifes de transport públic, una petició no atesa.

Els socialistes asseguren que aquesta decisió no deixarà la ciutat sense pressupostos perquè es podran aprovar, com es va fer l'any passat, per la via de la qüestió de confiança, i defensen que, d'aquesta manera, els comptes que aniran endavant seran "millors" per a la ciutat perquè no incorporaran les últimes "claudicacions" de Colau. Segons Collboni, les negociacions d'aquests dies són la conseqüència del pacte de no agressió que van oferir les forces sobiranistes a BComú si segellaven, com van fer, el divorci amb el PSC.

Els socialistes havien demanat, en asseure's a negociar el pressupost, que es congelessin les tarifes del transport públic, que es continués la cobertura de la ronda de Dalt i que s'habilités un fons extraordinari per a la reactivació econòmica. De fet, en la comissió d'Economia que la setmana passada va donar tràmit a la proposta pressupostària, el grup socialista va firmar la intervenció més dura contra els que van ser els seus exsocis de govern. La regidora Montserrat Ballarín, que va acusar Colau d'haver inaugurat la "Colauvergència", va demanar al govern si el següent pas seria "empassar-se" altres projectes clau, com les superilles o el Pla de Barris.

Avui Collboni també ha estat contundent i ha assegurat que amb el seu vot negatiu salvaran el govern d'haver de fer "claudicacions a Trias". "No serà el pressupost que la ciutat necessita, però serà millor que el que s'hagués pactat", ha defensat el líder socialista.

Cap pressupost aprovat per via ordinària

Per anar endavant en el ple de demà, els pressupostos necessitaven les abstencions de PDECat, ERC -que dimecres ja va anunciar un acord per accelerar la rebaixa de les tarifes funeràries a través de Cementiris de Barcelona-, el PSC i el regidor no adscrit. Els dos primers punts semblaven ja garantits, però ara el 'no' socialista condemna Colau, de nou, a la qüestió de confiança. Quan l'alcaldessa la presenti -després que demà el ple tombi, previsiblement, els pressupostos per la via ordinària-,l'oposició disposarà de 30 dies per intentar bastir una alternativa de govern, cosa que, per la suma de forces que implicaria, és del tot impensable. D'aquesta manera, Colau aprovarà els seus segons pressupostos per mitjà d'una qüestió de confiança i només n'haurà aconseguit negociar uns, els primers, tot i que, en aquell cas, es va fer a través d'una modificació de crèdit després d'haver de prorrogar els comptes anterior per falta de suports.

Colau, però, no és la primera a aprovar comptes lligats a una qüestió de confiança: l'exalcalde Xavier Trias ja ho va fer el 2014 per evitar el bloqueig polític.