El PSC dirà 'no' a la funerària pública de Colau

El govern d'Ada Colau encara la recta final del mandat intentant recuperar projectes que, com l'enllaç dels tramvies per la Diagonal, havien quedat tombats. L'últim és el de la funerària pública, que el govern vol portar a votació en el ple de finals de mes després d'haver assolit un acord amb la CUP i de tenir garantit el suport dels regidors no adscrits i encarrilat el d'ERC. Els socialistes, però, que eren una peça fonamental per a la carambola, ja han deixat clar que hi votaran en contra i, de fet, els republicans, sorpresos pels canvis introduïts en el projecte de la mà de la negociació amb la CUP, tampoc no han assegurat el seu vot favorable. El govern municipal està ara lluny dels 21 regidors necessaris per sumar la majoria.

Segons ha explicat avui la portaveu del PSC a Barcelona, Carmen Andrés, el seu grup no donarà suport a la mesura perquè considera un "desgavell i una improvisació" l'últim moviment del govern. Assegura que els socialistes estan a favor de donar un servei el més econòmic possible, però que consideren que la iniciativa és fruit de la improvisació i que podria posar en risc llocs de treball. Ho veuen electoralisme.

L'última proposta del govern municipal preveia que la funerària pública pogués operar en fins a tres tanatoris –Sant Andreu, el Poblenou i Montjuïc– i disposar d'entre 20 i 26 sales ja el 2022. I la xifra podria créixer fins a les més de 60 sales el 2050, quan es recuperin les concessions dels tanatoris dels cementiris de titularitat pública, cosa que el govern de Colau dona per feta. La condició que havia posat la CUP per sumar-se a la iniciativa era garantir que es gestionaven més de la meitat de les sales de vetlla de la cuitat. En qualsevol cas, el que es porta a votació al ple, com va remarcar el regidor de Presidència, Eloi Badia, és el projecte en línies generals i que després s'haurà de definir si es fa en un sol tanatori més gran, com es preveia inicialment, o en tres, i amb quantes sales de vetlla.