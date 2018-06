El PSC reobre el debat sobre la persecució de la prostitució a Barcelona

La manera com s'aborda l'exercici de la prostitució als carrers de Barcelona és un d'aquells debats recurrents a la sala de plens de la ciutat. Ara el PSC ha atiat el conflicte amb una proposició, que s'ha de debatre aquest divendres, que insta l'equip d'Ada Colau a aprovar una ordenança contra la prostitució i l'explotació sexual, i que ha topat tant amb el govern municipal com amb els col·lectius d'afectades, que denuncien que no se les ha tingut en compte i que demà es concentraran a la plaça Sant Jaume per reivindicar-se. El cap de files dels socialistes a la ciutat, Jaume Collboni, defensa que la proposició s'encamina a aconseguir una "ciutat lliure d'esclavatge, lliure de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució", i assegura que s'ha de posar el focus en els clients i les màfies.

"Les idees abolicionistes del PSC són classistes i no s'ajusten a la realitat", lamenta la Janet, portaveu de Prostitutes Indignades, que recorda que el col·lectiu forma part de la taula tècnica de l'agència Àbits –que aborda el fenomen de la prostitució– i que, per tant, són "subjecte polític". "Trobaran un mur en nosaltres", avisa. Els partits de l'oposició estan valorant la proposta. De moment, el PDECat té clar que hi votarà a favor perquè defensa un model de ciutat on la prostitució estigui abolida i posa el focus en perseguur la demanda, tot i que proposarà esmenes al text, i la CUP s'hi oposarà. El PP es planteja l'abstenció i, per tant, la clau la tindran formacions com ERC –que es debat entre l'abstenció i el vot contrari– i Cs que, de moment, no s'ha pronunciat.

El que proposen els socialistes és redactar una ordenança en la línia de la que ja es va fer a ciutats com Sevilla, que persegueixi la prostitució i l'explotació sexual i que se centri en "l'eradicació de la demanda" i estableixi multes contra els prostituïdors i mesures d'assistència per a les prostitutes. La proposta ha trepitjat l'ull de poll del govern municipal – les discrepàncies en la manera com abordar el fenomen entre socialistes i comuns van quedar clares abans que el PSC entrés al govern i tornen a aflorar després del divorci–. La regidora de Feminismes, Laura Pérez, acusa l'equip de Collboni de "confondre intencionadament" la prostitució i el tràfic de persones.

"En aquesta proposició diuen defensar el dret de les dones que exerceixen la prostitució i, per fer-ho, proposen la persecució dels seus clients, fet que el moviment de treballadores sexuals ha denunciat centenars de vegades com una pràctica amb impacte directe en la seva precarietat i clandestinitat", lamenta la regidora. I Clarissa Velocci, portaveu de l'associació Genera en defensa dels drets de les dones, referma aquesta tesi. "Tota clandestinització implica desprotecció", defensa.

Velocci critica que la proposta és una "mostra de desconeixement" del marc normatiu actual i defensa que la pràctica de la prostitució al carrer ja està regulada per l'ordenança de convivència – que, de moment, Colau no ha trobat aliats per reformar– i per la coneguda com a llei mordassa, que estableix multes als clients per demandar aquests serveis a la via pública i preveu la sanció per desobediència a l'autoritat en el cas de les prostitutes però no per l'oferiment dels serveis. "És una proposta ideològica i irresponsable", critica Velocci, i lamenta que no hagin contactat amb entitats com Genera abans de llançar-la.

Fonts municipals apunten que no s'està sancionant les prostitutes des de l'entrada en vigor de la llei de seguretat ciutadana el 2016, que no preveu multes per oferir serveis sexuals al carrer i que és una norma de major rang que l'ordenança. Asseguren que la no-sanció no ha tingut cap canvi en el nombre de treballadores sexuals que hi ha al carrer a Barcelona i que el govern municipal treballa amb aquestes dones per mitjà de recursos socials. La prioritat, deixa clar la regidora Laura Pérez, és lluitar contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats sexuals.