Pablo Iglesias i Irene Montero sortegen l'ordre dels cognoms dels seus bessons

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va explicar dissabte a 'LaSexta noche' que ell i la seva parella, la portaveu de la seva formació, Irene Montero, han decidit per la via del sorteig quin serà el cognom que portaran primer els nens. "Ho hem sortejat i ha sortit Iglesias", va indicar. Pel que fa als noms de la bessonada que esperen va confessar que els triaria ella, que no va ser afortunada en el sorteig.

. @Pablo_Iglesias_ "Hemos sorteado el orden de los apellidos de los niños y ha salido Iglesias. Irene decidirá los nombres" #L6Npabloiglesias — laSextaNoche (@SextaNocheTV) 7 de abril de 2018

Iglesias va explicar que creu que "no és just que algú es digui d'una manera determinada perquè sí, com el pare". Des del seu punt de vista, "ho han de decidir el pare i la mare lliurement". "En aquest cas, nosaltres vam optar pel sorteig, ens va semblar la fórmula més assenyada; si sortia el cognom d'un, l'altre triava els noms", va explicar sobre el repartiment.

"El Pablo i jo hem emprès un camí que en els pròxims mesos remourà les nostres emocions, transformarà el meu cos i omplirà les nostres vides de bellesa i d'algunes nits sense dormir. Estic embarassada de gairebé 13 setmanes i dins meu creixen dues criatures que, si tot va bé, naixeran entre setembre i octubre", va explicar Montero al Facebook a finals de març.