El País Basc declara l'emergència sanitària pel coronavirus: "Encara no hem passat el pitjor"

El País Basc ha declarat l'activació de l'emergència sanitària aquest divendres, segons ha anunciat en una compareixença el lehendakari, Iñigo Urkullu. És la primera comunitat autònoma a declarar l'alerta sanitària, una mesura que permet el confinament de la població. Euskadi també posarà en marxa un pla de Protecció Civil per aplicar les restriccions que siguin necessàries. La declaració també permet posar en marxa altres mesures, com la restricció de l'accés a determinades zones o la limitació de serveis públics i de consum de béns, tot i que el govern basc encara no ha detallat quines restriccions es posaran en marxa. "Encara no hem passat el pitjor", ha advertit Urkullu en una roda de premsa a distància.

Totes les mesures que s'imposin tindran una vigència "limitada estrictament al temps necessari per afrontar l'emergència, hauran de ser proporcionades a l'abast del risc i no donaran dret a cap indemnització", ha subratllat el lehendakari. "Aquesta situació és una fita històrica per la gravetat, les seves conseqüències i la seva prolongació en el temps", ha dit.

Urkullu, que ha admès que la situació és "greu", ha fet l'anunci després d'una reunió extraordinària del consell de govern, en la qual s'ha analitzat la situació de la pandèmia per coronavirus i les mesures per combatre aquesta crisi sanitària a Euskadi. Al País Basc hi ha 417 casos confirmats de Covid-19. D'aquests 417 casos, 179 corresponent a persones hospitalitzades i 14 a malalts que han mort, tots ells persones grans amb patologies prèvies. A més, nou persones s'han curat.

Possible ajornament de les eleccions

Urkullu també s'ha referit al possible ajornament de les eleccions autonòmiques d'Euskadi previstes per al 5 d'abril. Ha assegurat que s'està estudiant i que dilluns se celebrarà una reunió amb els líders polítics per abordar la qüestió. En qualsevol cas, l'última paraula la té la Junta Electoral Central (JEC). El lehendakari ha dit que el millor és que "siguin els partits polítics els que ho proposin amb el màxim consens possible".