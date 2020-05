Palafrugell opta per controladors que regulin l'accés a les platges i cales per evitar les aglomeracions

Amb la vista posada a l'estiu, els ajuntaments del litoral català fa dies que treballen per buscar quin és el millor sistema per regular el nombre d'usuaris a les platges i cales, i evitar les típiques imatges de cada estiu amb aglomeracions a la sorra. Un objectiu que no és fàcil i menys en els casos de platges i cales petites i de poca llargària, com són la majoria de les que integren el terme municipal de Palafrugell, amb Calella, Tamariu i Llafranc com a principals nuclis.

L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, ha exposat aquest matí la proposta en què treballen: contractar agents cívics que regulin tots els accessos i crear una aplicació i uns cartells informatius que mostrin l'ocupació de les cales i platges amb tres colors: verd si hi ha lloc, taronja si en queda poc i vermell quan estigui plena. "Crearem 14 llocs de treball per regular l'accés, però seria inassumible contractar més personal per controlar que es mantingui la distància de seguretat a la sorra i a l'aigua", ha admès Piferrer, que ha apel·lat a l'autoresponsabilitat dels usuaris per respectar la distància física.

Els agents cívics començaran a treballar el 22 de juny, de les deu del matí a les sis de la tarda, i controlaran que en tot moment hi hagi el nombre màxim permès de persones a la sorra. Ara bé, en la majoria de cales i platges també s'habilitarà un espai per poder entrar a l'aigua i per anar a buscar la barca a la boia. Pel que fa als serveis, a les cales i platges del municipi no hi ha guinguetes a la sorra, però sí moltes empreses de lloguer de caiacs o barques, que podran continuar operant si se segueixen les mesures de seguretat, segons ha assegurat l'alcalde.

Calcular el nombre màxim d'usuaris

Pel que fa al nombre màxim de persones que poden estar a cada cala, l'alcalde ha indicat que treballen en diversos escenaris perquè el govern espanyol ha anat canviant de criteri: ara estableix que s'ha de deixar una distància de 4 metres quadrats per persona i dos metres quadrats entre unitats familiars. Però també podrien ser 12 metres quadrats per família o 9 metres quadrats, com s'havia dit anteriorment.

"Tenim els càlculs fets per a cada opció: quan ens diguin la xifra definitiva podrem saber el nombre d'usuaris màxims que estaran permesos en cada platja", ha dit, abans de posar l'exemple de la platja més gran del municipi, la de Canadell, on hi cabrien un màxim de 800 persones, comptant 12 metres quadrats per família. A més, estan mirant altres aplicacions que permeten calcular quantes persones hi ha la sorra per facilitar la tasca dels controladors.

Piferrer ha reconegut que en les fases 2 i 3 no els preocupa que pugui haver-hi aglomeracions, però sí quan s'aixequin les restriccions. "A la fase 3 es permetran els desplaçaments entre regions, i aquí ve molta gent de Barcelona i els voltants. Però sobretot ens preocupa més a partir de la fase 4 o quan s'acabin les fases, que poden augmentar més els visitants", ha apuntat l'alcalde, que també ha reconegut que les mesures poden anar canviant en funció de com avanci l'estiu i les xifres de contagis.

"La situació és molt complexa. Hem creat una comissió i cada setmana l'anirem analitzant i veurem si cal canviar de plans". En aquest sentit, ha afegit que aquesta tarda tenen una reunió amb el sector turístic per explicar les mesures i estudiar quins són els criteris que s'han de seguir, especialment a partir de la fase 3 i de la 4.