Pallissa a cops de casc contra una parella gai

Feia temps que es ficaven amb ells cada vegada que els veien pel barri. Sempre eren els mateixos: una colla de joves que es reunien a la plaça que hi ha prop de casa seva i que els insultaven només pel fet de ser una parella homosexual. El 31 d’octubre del 2016 a la tarda els van sorprendre quan tornaven a casa. Mentre el Jorge descarregava les bosses del cotxe, el Sergio va aprofitar per passejar el gos, que es va posar a bordar davant una veïna. Com un llampec, dos dels acusats van irrompre en l’escena: “Maricons, que esteu molestant amb el gos tota l’estona!”, va cridar un. Mentrestant, l’altre se li posava a un centímetre de la cara i li deia: “Us matarem quan no hi hagi ningú, maricons de merda”.

Al Jorge el van enxampar al portal: “No t’amaguis, et matarem, maricon de merda”. Ell va intentar fotografiar amb el mòbil els agressors, que van marxar. Semblava que tot quedava aquí però un dels nois va tornar amb un casc a la mà acompanyat d’un amic. Primer van carregar a cops de puny i de casc contra el Sergio i després van deixar inconscient a terra el Jorge. És el relat que fa el fiscal de delictes d’odi en el seu escrit d’acusació, al qual ha tingut accés l’ARA. Demana nou anys de presó per als dos acusats de l’agressió física i dos anys per al noi que va insultar la parella inicialment, a més d’una indemnització de 56.000 euros i que s’imposi una ordre d’allunyament durant sis anys al principal acusat -que ja no es pot acostar a les víctimes cautelarment-. El fiscal diu que els processats van actuar moguts pel “profund menyspreu que sentien per l’orientació sexual” de les víctimes.

És una de les 52 denúncies per agressions homòfobes que es van presentar a Barcelona el 2016, segons la memòria de la fiscalia de delictes d’odi, a la qual ha accedit l’ARA i que constitueix l’últim recompte judicial de la matèria. Són el doble que les registrades el 2014. El president de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, explica que “cada cop es denuncia més”. Tot i així, el fiscal de delictes d’odi, Miguel Ángel Aguilar, recorda que encara hi ha moltes víctimes que tenen por d’anar a la policia i que la xifra de delictes comesos podria “ser més gran”.

Agressors cada cop més joves

L’homofòbia és el segon motiu més habitual en les denúncies per delicte d’odi que arriben als jutjats. Dues de cada deu denúncies per discriminació el 2016 van ser per aquest motiu. Rodríguez alerta que el perfil dels agressors és el d’homes cada cop més joves: “Són nois d’entre 18 i 30 anys que no tenen cap problema a vexar les víctimes públicament”. Per això assegura que cal un “abordatge educatiu”, a més d’establir un organisme independent que sancioni per la via administrativa les denúncies que no arriben a la via penal, com ara amenaces i insults: “Si no fixem en l’imaginari col·lectiu que això se sanciona i que no és gratuït, no podrem aturar aquesta plaga”, explica Rodríguez.

L’acusat que jutjaran el 7 de març vinent a l’Audiència de Barcelona compleix fil per randa amb el perfil traçat per Rodríguez. Es tracta d’un noi que, juntament amb uns amics, va seguir un home a la sortida d’un bar d’ambient de Sitges i va acabar agredint-lo a cops de pedra a l’estació del tren, fins a gairebé matar-lo. La fiscalia li demana 13 anys i mig de presó. Les imatges de les càmeres de seguretat van ser claus per identificar l’autor. Però Rodríguez explica que sovint és difícil saber qui hi ha darrere d’una agressió homòfoba. Per això l’observatori treballa amb els Mossos d’Esquadra en dues línies: d’una banda, estudien que es pugui denunciar a les comissaries de la policia catalana qualsevol manifestació homòfoba -també les amenaces i insults que el Codi Penal no preveu com a delicte-; i, de l’altra, treballen per “controlar més de pressa les imatges” de videovigilància del metro i el tren, perquè no es destrueixin amb tanta rapidesa.