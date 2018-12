Pàmies torna a promocionar el clorit de sodi contra l'autisme tot i les sancions

El Teatre de la Plaça Nova d'Argentona (Maresme) va acollir el 10 de desembre una conferència sobre l'MMS i la llibertat d'expressió, organitzada per l'Associació de Pagesos del Maresme. Hi van participar l'agricultor Josep Pàmies i la monja benedictina Teresa Forcades, que van congregar més de 400 persones.

Tots dos van tornar a parlar dels beneficis del clorit de sodi, un producte prohibit per l'Agència Espanyola de Medicaments, per curar malalties com el càncer o l'autisme. L'acte es va celebrar un mes després que la Generalitat imposés una multa de 600.000 euros a Pàmies i una altra de 90.000 euros a la seva associació Dolça Revolució, de Balaguer, per "fer promoció i publicitat" del producte en una conferència del dia 14 d'octubre.

Durant la conferència a Argentona, Pàmies va assegurar que no pensava pagar aquesta multa ni futures sancions i va denunciar una campanya de difamació contra ell. Va acusar el govern de vetar la llibertat d'expressió dels defensors de teràpies alternatives.