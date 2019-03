El Papa amplia a 20 anys la prescripció per als delictes d'abusos a menors comesos per l'Església

El papa Francesc ha decidit endurir les lleis per prevenir i combatre els delictes d'abús sexual a menors comesos pels membres del clergat o del Vaticà. Entre les mesures, s'inclouen l'ampliació de la prescripció d'aquests delictes a 20 anys des que la víctima té els 18 anys –i que fins al moment era només de quatre anys– i la obligació dels religiosos de denunciar si són coneixedors d'un cas, segons va informar el Vaticà. El Papa –subratllen– vol donar exemple sobre el comportament que han de tenir les Conferències Episcopals de tot el món per eliminar els abusos a mans dels sacerdots.

El Vaticà ha publicat aquest divendres tres nous documents incloent-hi el 'motu proprio' del Papa per protegir els menors i les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i pel qual es reforma la llei vaticana. Francesc explica en aquest text la seva decisió d'"enfortir encara més el marc institucional i legislatiu per prevenir i combatre els abusos contra els menors i les persones vulnerables per part de la cúria romana i al Vaticà".

Fins al moment, la prescripció dels delictes a partir que la víctima feia la majoria d'edat era de només quatre anys. Amb aquesta nova normativa, que reformen la legislació de l'estat de Ciutat del Vaticà aprovada el 1889, l'extinció de responsabilitat dels agressors no tindrà lloc fins passats 20 anys des que la víctima fa els 18 anys. A més, el nou marc legal no només preveu els delictes de caràcter sexual com a supòsits d'abús a menors, sinó que també estén aquesta tipologia al maltractament o a l'absència de denúncia si es té constància del cas, o si es retarda deliberadament la denúncia –tret dels casos de secret de confessió.

En aquest sentit, el Papa ha precisat que vol donar exemple des del Vaticà sobre el comportament que han de tenir la resta de Conferències Episcopals de tot el món per eliminar la xacra dels abusos a menors a mans del clergat. De fet, els documents que modifiquen la norma pretenen proporcionar les "línies guies" per enfrontar els casos d'abusos comesos per religiosos que resideixen al Vaticà.

Entre les noves mesures, el Vaticà introdueix "la obligació de denunciar els abusos a les autoritats competents i cooperar amb ells en les activitats de prevenció i compliment de la llei". El pontífex ha afegit que s'oferirà "atenció pastoral adequada" tant a víctimes com a familiars, així com suport espiritual, mèdic, psicològic i legal, i es garantirà "el dret a un judici just i imparcial".

Aquesta llei s'aplicarà a tots els treballadors del Vaticà, a la cúria i a tot el personal diplomàtic. El Vaticà ha explicat que també crearà un servei d'acompanyament per a les víctimes d'abusos perquè disposin d'un espai per demanar ajuda i rebre assistència mèdica i psicològica. La persona condemnada per abusar d'un menor o d'una persona vulnerable serà apartada del seu càrrec, segons la nova normativa, però també se li garantirà una rehabilitació psicològica i espiritual. Alhora, el Papa ha assegurat que es farà "tot el possible per rehabilitar la bona fama de qui hagi estat acusat injustament".