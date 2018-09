El Papa aparta un capellà durant deu anys per abusos sexuals comesos en un col·legi de Zamora

El Vaticà, a través de la Congregació de la Doctrina de la Fe, ha ordenat la suspensió durant deu anys del seu ministeri al sacerdot José Manuel Ramos Gordón de la diòcesi d'Astorga, acusat d'abusos sexuals comesos fa 35 anys al Col·legi Joan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora). Durant els deu anys de suspensió, el sacerdot ha de residir en un monestir o convent fora de la diòcesi d'Astorga i després podrà viure a la Casa Sacerdotal i celebrar l'eucaristia amb autorització expressa, segons ha explicat aquest dilluns el bisbe d'Astorga (Lleó), Juan Antonio Menéndez.

El bisbe ha informat en roda premsa de la resolució de la Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre la investigació oberta per aclarir els suposats casos d'abusos sexuals comesos per aquest capellà en aquest centre educatiu, que ha considerat provats. Els fets van ser comesos entre el 1981 i el 1984 i es van conèixer després que un exalumne denunciés el febrer de l'any passat que havia sigut víctima d'abusos comesos pel sacerdot ara apartat de les seves funcions.

El prelat ha insistit que, encara que siguin delictes que han prescrit civilment i canònicament, va ordenar personalment una investigació "exhaustiva" i en va informar la Santa Seu. La investigació prèvia va concloure el juny de l'any passat, i les seves conclusions i actes van ser enviades llavors a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que és l'organisme competent per jutjar aquests casos.

Aquest organisme va encomanar al bisbe obrir un procés administratiu penal i, un cop finalitzat, declara provats els fets denunciats i, per tant, la comissió d'"un delicte greu d'abusos sexuals a menors". "Se li ha imposat una pena molt dura", ha assenyalat el bisbe, que ha incidit que la suspensió és elevada a causa de la "reincidència".

Es desconeix si hi ha més víctimes

Ha insistit que la investigació s'ha centrat en la denúncia presentada i no s'ha entrat en consideracions sobre si podria haver-hi més víctimes.

Menéndez ha manifestat que ha informat de la resolució el sacerdot i la víctima, a qui també li va expressar el seu dolor pel que havia passat i li va demanar perdó en nom de tota la comunitat diocesana. "M'he posat a la seva disposició per acompanyar-lo espiritualment i humanament en allò que legítimament pugui fer", ha afegit el prelat.

A més, Menéndez ha reiterat la seva ferma condemna i repulsa de fets "execrables i vergonyosos" i ha reafirmat la seva decisió de lluitar contra aquests delictes per tots els mitjans legítims.