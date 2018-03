El Papa: “La pena de mort no és humana ni cristiana”

Aquesta és la quarta Setmana Santa del papa Francesc i per quart cop des que va ser escollit, el pontífex ha escollit una presó per complir amb el seu ritual de rentar els peus a 12 persones, emulant el que va fer Jesús amb els seus apòstols. Més enllà del simbolisme de l’acte, el Papa va voler llançar, ahir, Dijous Sant, un missatge a favor de la reinserció dels presos, aprofitant que era a la presó. “Cada pena ha d’estar oberta a l’horitzó de l’esperança. Per això no és humana ni cristiana, la pena de mort”, va afirmar. Segons ell, cap pena és “justa” si no hi ha la possibilitat de reinserir-se. “Una pena que no comporti esperança no és cristiana”, va dir.

No tots els 12 presos escollits dijous són catòlics, sinó que hi havia també dos musulmans, un budista i un ortodox que provenien d’Itàlia, les Filipines, el Marroc, Moldàvia, Colòmbia, Nigèria i Sierra Leone. Francesc va agenollar-se davant de cadascun d’ells per rentar-los i besar-los els peus. Durant la missa va voler recuperar el passatge bíblic que narra el gest que va fer Jesús amb els 12 apòstols, una “tasca d’esclau” amb la qual, va dir, “va voler donar exemple de com hem de servir-nos els uns als altres”.

El Papa va lligar aquest moment amb la responsabilitat dels polítics com a servidors públics: “Jo penso moltes vegades [...] que si molts reis, emperadors, caps d’Estat haguessin entès l’ensenyança de Jesús i, en lloc de manar, de ser cruels, d’assassinar la gent, haguessin fet això, ¡quantes guerres s’haurien evitat!”.

“Jo sóc un pecador com vosaltres”, els va dir, i va afegir: “Quan m’agenollo davant de cadascun de vosaltres, penseu: Jesús ha arriscat aquest home, un pecador, per venir a mi i dir-me que m’estima”, va dir als presos. Així, el pontífex va recomanar “servir” fins i tot a la gent “sobèrbia, odiosa, que potser desitja el mal”. En el moment de donar la pau, el Papa va dir que “és fàcil estar en pau” amb els qui estimem, però va demanar pensar especialment en els “enemics” per demanar-los “el do de la pau”.

El Papa va acabar la seva visita a la presó Regina Coeli, que està molt a prop del Vaticà, amb una trobada amb els interns del mòdul reservat per a detinguts per delictes sexuals.

Quatre dies intensos

Amb aquesta visita el Papa donava el tret de sortida a les celebracions de la Setmana Santa a Roma. Ahir a la nit va acudir al Coliseu per presidir el viacrucis, i avui, dissabte, entrarà a la basílica de Sant Pere per batejar vuit adults. El moment més esperat serà Diumenge de Resurrecció, quan presidirà la missa a la plaça de Sant Pere i donarà la benedicció 'urbi et orbi', que només s’atorga per Setmana Santa, Nadal i després de la tria d’un nou Papa.