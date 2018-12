Colau no vol més establiments paret amb paret amb habitatges al Paral·lel

L’avinguda del Paral·lel, dos quilòmetres on conviuen centenars de bars amb espais tan emblemàtics com la discoteca i el teatre Apolo, el reinaugurat Molino i la sala Barts, hauria d’“evitar el monocultiu de restauració i oci nocturn”, com ha dit aquest dilluns la tinent d’alcalde Janet Sanz en la presentació del nou pla d’usos de l’avinguda, juntament amb la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez. L’aprovació, però, serà pels volts de l'estiu, i per tant la seva aplicació a la pràctica molt probablement recaurà en la pròxima legislatura i dependrà de la voluntat política del nou govern municipal, resultant de les eleccions del maig.

La principal novetat que planteja el pla és que els nous bars i comerços que s’obrin al Paral·lel no podran tocar paret amb paret amb habitatges. El Paral·lel “és una mica de tots, de Ciutat Vella, de Sants-Montjuïc i del Poble-sec”, ha dit Sanz. L’Ajuntament espera que amb aquesta mesura s’ajudi a “garantir la vida quotidiana, que la vida sigui més fàcil i els veïns no hagin de marxar del barri”.

El pla d’usos arriba després que se suspengués durant un any, des del desembre del 2017, la concessió de llicències. En aquest temps s’ha fet un estudi que recull que un de cada tres locals de l’avinguda, de dos quilòmetres de llarg i 17,14 hectàrees, està dedicat a activitats de concurrència pública: hi ha 107 llicències per a aquest tipus d’ús, sobre un total de 319 locals. La restauració, amb un 91,59%, és de llarg l’activitat estrella als locals de concurrència pública.

El Paral·lel tindrà també nous criteris més estrictes de distància, densitat i superfície dels seus locals. Per exemple, no hi podrà haver jocs d’atzar i recreatius o sales d’exhibició sexual i material pornogràfic o prostitució a menys de cent metres de centres docents, institucionals i sanitaris. L’ús de doble porta d’accés per a noves instal·lacions amb activitat musical o de joc i el permís per a gimnasos només en plantes baixes de l’edifici són algunes altres mesures. A més, es facilitarà que les sales d’activitat cultural tinguin una segona activitat per afavorir la seva viabilitat econòmica