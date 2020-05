Parcs i jardins, a punt per al desconfinament

Després de gairebé 50 dies tancats a casa, seran molts els catalans que avui aprofitaran la petita finestra que ha obert el govern espanyol amb el pla de desconfinament i que permet passejar o fer esport, de manera individual i mantenint les distàncies de seguretat. La majoria de pobles i ciutats catalans han mantingut obertes les zones verdes, tot i que no estava permès anar-hi. D’altres van tancar tots els espais verds, com Barcelona, que ahir va desprecintar setanta parcs. Pel que fa a les platges, depèn de cada ajuntament: a la capital continuarà estant prohibit anar-hi, però altres poblacions com Tarragona o l’Estartit (Baix Empordà) les deixaran lliures al pas, sense permetre el bany ni activitats aquàtiques. Les administracions van recalcar que les zones verdes no són espais d’estada sinó per transitar i van demanar als ciutadans que segueixin les recomanacions per evitar el contagi de coronavirus: mantenir una separació de dos metres, evitar aglomeracions, portar mascareta i rentar-se les mans abans i després de sortir.

Tot plegat el dia que Catalunya suma 90 víctimes mortals més per la pandèmia. És la xifra més baixa des que Salut va fer el canvi de recompte i inclou, a més dels casos que van donar positiu en vida, les persones que van morir amb símptomes de covid-19. En total ja hi ha 10.401 catalans víctimes de la pandèmia, un augment del 0,9%, el més baix des de l’inici de la crisi sanitària. D’aquestes, tres de cada deu s’han produït a les residències, on ja es registren 3.022 defuncions.

D’altra banda, ahir va repuntar el nombre de positius confirmats, amb 1.956 casos nous, que eleven el total a 57.093, un augment del 3,5%. A més, el nombre d’altes va ser el més baix dels últims 5 dies, 485. En canvi, continua baixant la pressió a les UCI, on ara mateix hi ha ingressats 618 pacients, 43 menys que el dia anterior.

El primer dia amb franges

Segons l’ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), les poblacions amb menys de 5.000 habitants podran passejar o fer esport entre les sis del matí i les onze de la nit, però la resta de municipis hauran de seguir les franges horàries, distribuïdes en funció de l’activitat i de l’edat. Ara bé, queda estrictament prohibit agafar el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o passejar, i és obligatori complir els horaris establerts. A més, només es pot caminar en un radi d’un quilòmetre del domicili i, en el cas d’exercisi físic, el límit és el terme municipal.

Pel que fa a les recomanacions durant la pràctica esportiva, les autoritats sanitàries aconsellen no tocar cap superfície, i utilitzar guants i mascareta -o altres peces com mocadors-, i també canelleres, mocadors o cinta per contenir la suor. Abans d’arribar a casa, es recomana no entrar amb el calçat utilitzat i desinfectar les sabates, la bicicleta i els complements com el casc o l’ampolla. A més, la roba s’ha de rentar al més aviat possible.

Repartir l’espai públic

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i que es respecti la distància de seguretat de dos metres, molts ajuntaments han tornat a obrir parcs i jardins que havien precintat durant el confinament. De fet, és una mesura que també demanava l’ordre ministerial, que feia una crida als consistoris a “repartir l’espai públic”. A Barcelona, a més dels setanta parcs reoberts, també es podrà anar a Collserola i a Montjuïc. A més, l’Ajuntament ha impulsat una xarxa de “rutes segures”, on hi ha marcades les vies amb un mínim de quatre metres d’amplada perquè es pugui respectar la distància de seguretat. A Girona, torna a estar operativa la via verda i continuen oberts els parcs Central i de la Devesa, però es manté prohibit l’accés al del Migdia. A Tarragona, totes les zones verdes continuaran lliures de pas, com també la platja. A més, l’ajuntament tarragoní ha tancat el trànsit en diversos carrers, com la Rambla Nova, perquè les persones circulin per cada costat en un sol sentit. Per últim, els lleidatans podran passejar o córrer pel parc dels Camps Elisis o el de l’Aigua, que es mantenen oberts.