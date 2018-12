Pares d'alumnes sords porten Educació al TSJC per exigir llengua de signes en totes les etapes

L'entitat Volem Signar i Escoltar i l'Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (Apansce) han interposat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la conselleria d'Educació de la Generalitat "per la seva negativa a proporcionar la llengua de signes a l'alumnat sord en totes les etapes educatives", han explicat en un comunicat aquest dijous.

El recurs, amb data del 5 de desembre, recull que la direcció general d'educació infantil i primària va desestimar peticions presentades el febrer i el juny d'aquest any per aquestes dues entitats, juntament amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca). Segons les dues entitats denunciants, la desestimació "no és conforme al dret i vulnera els drets dels recurrents", segons el text presentat al TSJC.

En un comunicat, acusen el departament de Josep Bargalló de "vetar l'accés a l'educació efectiva amb la llengua de signes catalana (LSC); dificultar-ne el coneixement; no oferir informació clara, accessible i rigorosa sobre la modalitat bilingüe, i tractar la sordesa exclusivament com a patologia mèdica, tot i que això contradiu la convenció de l'ONU dels drets de les persones amb discapacitats, l'Estatut i la LSC.

Les associacions defensen el model educatiu bilingüe que divideix el temps lectiu entre llengües orals i de signes, amb preferència per a les de signes, perquè la informació arriba així a l'alumne per les dues vies (oral i visual-gestual), i s'assegura l'adquisició del llenguatge de manera natural a la infància, com una "xarxa de seguretat lingüística".

Les entitats reclamen impartir les classes directament en LSC en l'atenció primerenca dels alumnes sords, abans que les famílies triïn la modalitat, així com subvencionar cursos de LSC per a professionals que treballen en l'atenció de nens sords, famílies amb nens sords i nens amb sordesa procedents d'una altra modalitat. En l'etapa postobligatòria demanen assignar intèrprets de LSC a tot l'horari lectiu i en modalitat bilingüe i també formar docents d'instituts.

Fonts d'Educació van dir a Europa Press que existeixen possibilitats i recursos per seguir l'educació en LSC o modalitat oral, que es dona a escollir als pares i que la majoria escull l'oral. Han apuntat també que els centres de recursos educatius per deficiències auditives estudien cada cas en base a les peticions dels pares i estipulen les hores i els recursos per a cada nen i centre.