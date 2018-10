El Parlament Europeu anima els restaurants a oferir aigua de l'aixeta gratis

260x366 Aigua salina, aigua perduda / JUPITER IMAGES Aigua salina, aigua perduda / JUPITER IMAGES

El ple del Parlament Europeu (PE) anima a bars i restaurants a oferir aigua de l'aixeta de franc o a canvi de pagar una petita quantitat a tota la Unió Europea. La petició s'emmarca dins de les mesures que els eurodiputats han demanat per fomentar l'accés a l'aigua potable al conjunt dels estats membres. Entre les propostes també hi ha la de garantir l'aigua potable a col·lectius especialment "vulnerables" a través, per exemple, de la instal·lació de fonts gratuïtes i fomentant el subministrament en administracions i edificis públics, segons informa l'agència Europa Press.

L'Eurocambra ha fixat les seves línies vermelles de cara a una negociació que encara han d'abordar els estats per revisar l'actual directiva de l'aigua potable, que es remunta al 1998. L'informe ha tingut llum verda amb 300 vots a favor, 98 en contra i 274 abstencions.

Segons la Comissió Europea, un millor accés i una millor qualitat de l'aigua potable i els nous requisits de transparència suposen costos "addicionals però moderats" que oscil·len entre els 5.900 milions i els 7.300 milions d'euros, que assumirien les operadores. Malgrat tot, també preveu que la disminució del consum d'aigua embotellada suposi un estalvi per a les famílies europees de més de 600 milions l'any.

La nova normativa també proposa que s'endureixin els límits de presència d'alguns contaminants com el plom, l'urani, els compostos perfluorats i productes de desinfecció com el clorat. També introdueix llindars per a disruptors endocrins com el bisfenol A i el control de la presència de microplàstics.