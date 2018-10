El Parlament cita Florentino Pérez i diversos exministres perquè compareguin pel projecte Castor

El Parlament ha aprovat aquest dilluns citar el president d'ACS, Florentino Pérez, perquè comparegui a la comissió d'investigació de la cambra que abordarà si hi va haver irregularitats en la concessió, execució i desmantellament del magatzem de gas Castor. La comissió també ha aprovat citar els exministres José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián, Elena Espinosa i Magdalena Álvarez, així com l'expresident de la Generalitat José Montilla, l'exministre i exalcalde de Barcelona Joan Clos i l'actual ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que es començarà a citar els compareixents d'aquí dues setmanes i que, per tant, encara no hi ha ordre ni calendari establert.

A la llarga llista de compareixents també s'hi suma el director del mateix projecte Castor, Carlos Barat, els alcaldes d'Alcanar i de Vinaròs, i els consellers delegats de CaixaBank i del Banco Santander.

Tots els noms anteriors seran cridats a comparèixer al Parlament en qualitat de "testimonis", però també s'ha citat altres persones com a experts, com ara el periodista Jordi Évole, que va fer un programa sobre el cas; l'activista Simona Levi; el síndic de greuges, Rafael Ribó, o l'eurodiputat Ernest Urtasun.

Malgrat que el Parlament contactarà amb els compareixents per quadrar agendes, no està garantit que tots els noms que s'han aprovat acudeixin a la cita. En el passat, la cambra ha aprovat compareixences en comissions d'investigació com les de l'expresident espanyol Mariano Rajoy o la seva exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que per no assistir a la cita van al·legar un informe del Consell d'Estat que afirma que "no resulta obligat atendre el requeriment de compareixença" dirigit al president i la vicepresidenta, ministres i exministres, alts càrrecs de l'Adminstració General de l'Estat i membres en actiu dels cossos de seguretat de l'Estat.