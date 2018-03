El Parlament rebutja subvencionar les escoles que separen per sexe

El Parlament ha rebutjat aquest dimecres subvencionar les escoles que segreguen per sexe, que a Catalunya són 16 centres vinculats a l'Opus Dei i que cada any reben 30 milions d'euros. La proposta, emmarcada dins d'un text per refermar el compromís del ple amb l'escola pública catalana i el model d'immersió lingüística actual, ha rebut el suport dels 91 diputats de Junts per Catalunya (el PDECat ha votat a favor de suprimir els concerts d'aquest tipus d'escoles per primer cop), ERC, el PSC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, mentre que els 39 diputats de Ciutadans i el PP han votat en contra. El diputat del PSC-Units Ramon Espadaler, exlíder d'Unió, s'ha abstingut, precisament per l'article sobre els concerts a les escoles, en defensar que les famílies "han de tenir dret a escollir l'escolarització dels seus fills".

"El Parlament estableix que no es poden destinar diners públics a aquells models educatius que segreguen per sexe", diu el segon article del text registrat pels comuns. Encara que la proposta ha sorgit des de Catalunya en Comú, els partits independentistes ja havien pactat deixar de subvencionar les escoles que separen per sexe en el marc de les negociacions per a la investidura i formar govern.

Tot i això, el debat va tornar a sortir a la llum pública després que el govern espanyol aprofités l'aplicació de l'article 155 per renovar els concerts a 1.956 escoles d'infantil i secundària, incloent-hi les que segreguen per sexe. La decisió, però, encara no és totalment ferma. Els pròxims dies s'ha d'elaborar una memòria econòmica de la mesura abans que es firmi la resolució i es voti al 'Butlletí Oficial de l'Estat'.

De fet, el líder dels comuns, Xavier Domènech, ha dit que l'escola pública es defensa atacant "qualsevol segregació". "Una pot ser la llengua, però la més perillosa és la que fa diferències econòmiques", ha explicat en el seu discurs. Pel que fa al model d'immersió, el Parlament s'ha compromès a defensar el model lingüístic de l'escola catalana, ara amenaçat per l'anunci del govern espanyol d'introduir una casella en el formulari de preinscripció escolar peruqè els pares que ho vulguin escullin el castellà com a llengua vehicular a l'escola. El punt del text dels comuns sosté que la conquesta popular aconseguida fa gairebé 40 anys "no pot ser posada en qüestió per decisions preses pel govern de l'Estat fora de les seves competències".

Justament ahir, diverses alcaldesses i alcaldes van oferir una imatge d'unitat del món municipal i el món educatiu en defensa del model d'escola catalana, davant les amenaces del govern espanyol de desestabilitzar la immersió lingüística aprofitant la intervenció de la Generalitat pel 155..