Patinets elèctrics amenaçats a les portes de les escoles

"Sense el patinet, fèiem tard, hem sortit massa justos de casa", es disculpa la Leidy, que avui, com fa molts dies, ha portat el seu fill de set anys en patinet elèctric per sobre la vorera per arribar a l'escola. No era conscient que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha anunciat que, des d'aquesta setmana, intensifica les sancions als conductors de patinets elèctrics que se saltin les normes i en el seu cas hi havia dues infraccions que li podien haver costat una multa d'entre 100 i 500 euros: circular per l'espai dels vianants i transportar un infant –es tracta de vehicles per a una única persona i que només poden conduir els majors de 16 anys.

"Demà ens afanyarem més i vindrem en metro", resumia a la porta de l'Escola Sant Josep Oriol, de l'Eixample, després de ser informada sobre l'amenaça de sancions. I uns carrers més enllà, a l'entrada de l'Escola Mare de Déu del Roser, s'hi repetien escenes similars. "M'hauré de comprar una bicicleta, serà l'única manera de poder arribar a l'hora", explicava l'Estrella, que també havia portat el seu fill de cinc anys muntat sobre el patinet, però en aquest cas pel carril bici. Una única infracció.

651x366 Un patinet aparcat davant d'una escola aquest matí Un patinet aparcat davant d'una escola aquest matí

Per a moltes famílies, el patinet s'ha convertit aquests últims cursos en l'arma secreta per acabar a temps la marató matinal i no arribar a l'escola passada l'hora límit. Sobretot ara que els horaris s'han fet més estrictes per separar grups bombolla. I aquest any, amb l'agreujant del covid i la por al contagi , moltes han decidit prescindir de busos i metros que recorden atapeïts en hora punta, i també han fet el pas a patinets i bicicletes. "Jo ja no pujo el nen a l'autobús, ara anem en patinet", explica l'Andrea. Ella, però, transporta el nen amb el patinet apagat per fer més ràpida la caminada: "Així triguem uns 20 minuts, si ell hagués de caminar trigaríem molt més". Cap d'aquestes famílies, però, no ha detectat aquest matí un control policial més gran.

Sense controls extraordinaris

Tampoc no es veia més Guàrdia Urbana a la rambla Catalunya, que és un dels espais que el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va definir com a bon exemple d'on hi ha problemes de convivència entre vianants i patinets, que no haurien de circular per la part central, sinó per les calçades on la velocitat ja està limitada a 30. Entre les nou i les deu del matí, no s'ha vist cap patrulla a la zona. Tampoc a la part del carrer Còrsega que uneix la rambla Catalunya i el passeig de Gràcia i que està reservada a vianants.

"No han vingut, no", informava l'Anna, que treballa al restaurant Farga i atén la terrassa en aquest tram. Explica que el trànsit continuat de patinets i bicicletes per l'espai que queda entre la terrassa i el restaurant els dificulta molt la feina. Calen pocs minuts de fer guàrdia en aquest punt per compta-hi dos patinets fletxats, impossibles d'entrevistar, alguna bicicleta i fins i tot un cotxe travessant el tram en direcció contrària.

"Aquí la mobilitat és un caos, hi passa de tot", resumeix un conserge que treballa a la rambla Catalunya i que assegura que la prohibició d'anar en bici per la part central es compleix poc i que des del boom dels patinets, la problemàtica ha augmentat.

Sancions vigents

Des de l'Ajuntament aclareixen que avui no s'havia muntat cap dispositiu específic per caçar patinets infractors, sinó que els mil agents de la Guàrdia Urbana desplegats tenen ordres d'intensificar la vigilància pel que fa a aquests vehicles. Asseguren que se'ls sanciona des que Barcelona va aprovar la seva ordenança, el 2017, que ja impedia als patinets envair zones de vianants o transportar més d'una persona. El que es fa ara és actualitzar la vigilància per adaptar-la a la nova norma estatal, que també prohibeix que els vehicles unipersonals vagin pels espais de plataforma única per on no passen cotxes, com la plaça de la Catedral, i que fixa el límit de velocitat en els 25 km/hora. Durant l'any passat, es van posar 8.492 sancions a patinets. La majoria (4.091) per circulació de risc.

651x366 Patinets d'ús compartit aparcats aquest matí a Barcelona Patinets d'ús compartit aparcats aquest matí a Barcelona

També es van multar els patinets d'ús compartit que operen sense llicència perquè l'Ajuntament encara està pendent de fer el concurs per escollir quines empreses poden oferir aquest servei. L'any passat es van imposar 2.721 multes a patinets infractors però empreses com Reby mantenen el desafiament com es pot veure als carrers de la ciutat amb patinets morats esperant usuaris.